MR. Mit gleich zwei von acht Auszeichnungen haben die baden-württembergischen Künstler beim 11. Deutschen Theaterpreis "Der Faust" hervorragend abgeschnitten. Peter Konwitschny mit seiner Regiearbeit und Achim Freyer in der Kategorie Bühne/Kostüm, beide am Nationaltheater Mannheim, konnten sich in ihren Kategorien durchsetzen.

Der Regisseur, Schriftsteller und Filmemacher Hans Neuenfels erhielt den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" für sein Lebenswerk. Der 75-Jährige nahm die undotierte Auszeichnung am Samstagabend in Freiburg entgegen. Neuenfels gehöre zu den großen und prägenden Künstlern des deutschen Theaters, teilten die Stifter mit. Weitere prominente Preisträger sind Schauspieler Edgar Selge und Regisseur Frank Castorf.

"Ich gratuliere den Faust-Preisträgern und danke ihnen für ihr Engagement und ihre großartige Leistung. Die Auszeichnungen und Nominierungen stehen auch stellvertretend für die exzellente künstlerische Arbeit, die an den Theatern im Land auf und hinter der Bühne geleistet wird und die Theaterkunst jeden Tag möglich und erlebbar macht", beglückwünschte Kunstministerin Theresia Bauer die Preisträger, die in Freiburg ausgezeichnet wurden, wie auch die Nominierten.

Nominiert für den "Faust 2016" waren in Baden-Württemberg Peter Konwitschny für seine Regiearbeit in "La Juive" am Nationaltheater Mannheim, Ewa Wolak vom Badischen Staatstheater Karlsruhe als Sängerdarstellerin in "Der Prophet", Kangmin Justin Kim vom Theater Heidelberg als Sängerdarsteller "Pym", Markolf Naujoks für seine Regie von "Mahlzeit" am Jungen Theater Mannheim und Achim Freyer in der Kategorie Bühne/Kostüm bei der Uraufführung von "Esame di mezzanotte" am Nationaltheater Mannheim.

"Die fünf Nominierungen und zwei Auszeichnungen zeigen eindrucksvoll die Stärke und das hohe Niveau des Theaters im Südwesten. Künstlerische Exzellenz gibt es im ganzen Land", betonte Ministerin Bauer. Dies sei Verpflichtung zugleich: "Wir setzen alles daran, dass die Rahmenbedingungen für die Theaterschaffenden auch in Zukunft stimmen." Schließlich zählten Kunst und insbesondere die Theater zu den wichtigen Quellen der Regeneration und Erneuerungskraft unserer Gesellschaft.

Nominiert waren 24 Künstler. Von den deutschen Theatern waren in diesem Jahr rund 600 Vorschläge eingegangen.