sal. Was heute die bunten Freundschaftsbänder sind, die vor allem junge Menschen am Handgelenk tragen, waren seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Vivatbänder: Als Zeichen zwischenmenschlicher Verbundenheit sollten sie ein persönliches Andenken sein. Doch hatten diese Sammlerstücke im Gegensatz zu den heutigen Freundschaftsbändchen stets auch einen politischen Beigeschmack. Bereits zu Zeiten Friedrichs II. (1712-1786) dienten sie als Zeichen der Verehrung des Regenten oder zur Erinnerung an militärische Siege.

Die Vivatbänder, die während des Ersten Weltkriegs erschienen, haben jedoch einen eigenständigen Charakter. Aus Anlass des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg zeigt das Kurpfälzische Museum Heidelberg (KMH) eine Auswahl in der Reihe "Kunstwerk des Monats". Die stellvertretende Direktorin des KMH, Dr. Karin Tebbe, hat dazu einen informativen Text geschrieben.

Zu den gezeigten Exponaten gehört eine mit "Vivatbänder deutscher Künstler für die Kriegsjahre 1914/15" betitelte Verkaufsliste, die Nummern gehen von 1 bis 100. Außerdem trägt die Liste einen Stempel mit dem Hinweis: "Infolge sehr starker Verteuerung des Materials hat der Ausschuss für Vivatbänder den Verkaufspreis auf 50 Pfennige für jedes Band festsetzen müssen, Berlin W. 9, 13. Oktober 1916, Amsler & Ruthardt, Kgl. Hofkunsthändler".

Besonders eindrucksvoll ist ein Band des Künstlers Lovis Corinth. Sein Entwurf gehört zu den ersten in Berlin erschienenen Vivatbändern, die zwischen 1914 und 1917 vom Ausschuss für Vivatbänder herausgegeben wurden. Gemeinsames Merkmal ist allen das Wort "Vivat", es folgen der Anlass, das Datum, eine bildliche Darstellung und meist ein kurzes literarisches Zitat.

Außerdem wird auf den Spendenzweck hingewiesen: "Zum Besten des Roten Kreuzes". Soll heißen: Zur Unterstützung der Versorgung verwundeter Soldaten und verletzter Zivilisten. Die Bänder waren von Anfang an als Gegengabe für eine Spende und zugleich als Sammelobjekte gedacht. Als Ausdruck patriotischer Gesinnung wurden die Bänder auch an der Kleidung getragen oder schmückten den Spazierstock.

Als Dokumente der Zeitgeschichte erzählen die Vivatbänder höchst eindringlich von der Kriegsbegeisterung, mit der viele deutsche Künstler in den Kampf für Kaiser und Vaterland zogen. Lovis Corinth beispielsweise kommentiert das von ihm gestaltete Vivatband "Der Krieg 1914" mit einem Lutherzitat: "Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, den fürchten wir uns nit so sehr. Es sollt uns doch gelingen." Das Band aus pinkfarbener Seide ist schwarz bedruckt. Dargestellt ist der heilige Georg, der gegen den Drachen kämpft.

Als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg begann, gehörte Lovis Corinth neben Max Slevogt, Max Liebermann und Ernst Barlach zu den prominenten Künstlern, die diesen begrüßten. Die Vivatbänder erschienen nach Kriegsbeginn in vielen verschiedenen Ausführungen, sie sind eine Chronologie der (zunächst) gewonnenen Schlachten.

Für jedes siegreiche Gefecht erschien ein Vivatband mit dem entsprechenden Datum. Trotz schwerer Kriegsverluste feierte die Gesellschaft ihre Helden und sich selbst - auch mit Vivatbändern. Unter den im KMH erhaltenen Exemplaren gibt es auch Bänder mit geschwärztem Spendenhinweis, was laut Tebbe nahelegt, dass diese nach Kriegsende weiter als Sammelobjekte verkauft wurden. Tatsächlich ist das Kriegsende 1918 jedoch auch das Ende der Vivatbandes.