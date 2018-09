Von Heide Seele

Heidelberg. Eine nicht nur logistische Meisterleistung! Zwei Monate vor der Eröffnung der Ausstellung "Macht des Glaubens" zu "450 Jahre Heidelberger Katechismus" ist der Katalog fertig. Das gibt es selten, und das wurde denn auch gebührend hervor- gehoben bei einer Pressekonferenz im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. Sie wurde gemeinsam mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg veranstaltet, und alle waren des Lobes voll für das vollendete Werk mit seinen 460 Seiten und 700 (!) Abbildungen.

Der in drei Sprachen (deutsch, englisch, niederländisch) erschienene Begleitband zur Schau wurde herausgegeben von Karla Apperloo-Boersma und Herman J. Seidenhuis von der internationalen Stiftung Refo500 (NL) und erschien im Verlag Vandenhoek & Ruprecht. Mit seiner Hilfe kann sich der Kultur- und Geschichtsinteressierte schon jetzt vorbereiten auf das bereits im Vorfeld als außergewöhnlich eingestufte Ereignis, das vom 12. Mai bis 15. September im Kurpfälzischen Museum und auf dem Heidelberger Schloss 170 Objekte präsentiert.

Museumsdirektor Frieder Hepp, der neben den Podiumsteilnehmern auch Manfred Lautenschläger begrüßte, den Vorsitzenden des Museumsfreundeskreises, der mit seiner Stiftung einen wesentlichen Beitrag zu dem ehrgeizigen Projekt geleistet hat, hob denn auch die Relevanz des Bandes für die Wissenschaft hervor und begrüßte die erschienenen Kooperationspartner. Das gewichtige Buch publiziert die Ergebnisse der hochkarätig besetzten internationalen Tagung zum Heidelberger Katechismus, die im März 2011 in der Johannes a Lasco-Bibliothek in Emden stattfand und an der unter anderem die Heidelberger Professoren Christoph Strohm, Eike Wolgast und Frank Engehausen teilnahmen.

Daneben widmet sich der Begleitband auch den drei großen Sonderausstellungen im Heidelberger Schloss, im Kurpfälzischen Museum und im Nationalmuseum Palais Het Loo in Apeldoorn, wo die Partnerausstellung "Die Oranier und die Religion" stattfindet. Anerkannte Experten gehen der Wirkung des Heidelberger Katechismus auf Kultur, Bildung und kirchliches Leben nach, denn die Bekenntnisschrift, 1563 im Auftrag von Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz entstanden, hatte weltweite Verbreitung gefunden und prägte das geistlich wie weltliche Leben - nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und Asien.

Andreas Falz von den Staatlichen Schlössern und Gärten apostrophierte eingangs das Heidelberger Schloss als Hauptexponat und bezeichnete den Heidelberger Katechismus, diese bedeutende Bekenntnisschrift der reformierten Kirche, als Grundlage der historischen Verbindung von Kurfürst Friedrich V. und dem englischen Königshaus.

Christoph Spill vom Verlag Vandenhoeck und Ruprecht hob die internationale Zusammenarbeit beim Entstehen des Buches hervor, und auch die beiden Herausgeber ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass ihr Vorhaben gelungen ist. Herman J. Selderhuis dankte für das unbürokratische Vorgehen bei dem ambitionierten Projekt, an dem sich auch die niederländische Königin beteiligt habe, die allerdings bei der Eröffnung nicht teilnehmen wird. Seiner Kollegin Karla Apperloo attestierte er, die Hauptarbeit beim Zustandekommen des Begleitbandes geleistet zu haben, an dem viele internationale Autoren beteiligt sind.

Sie erwähnte denn auch dessen Besonderheiten bezüglich der Texte und Abbildungen und überreichte Kulturbürgermeister Joachim Gerner und Manfred Lautenschläger die ersten beiden Exemplare. Gerner erinnerte im Zusammenhang mit dem Katechismus-Jubiläum auch an die 400 Jahre zurück liegende "englische Hochzeit" zwischen Friedrich V. und Elisabeth Stuart, das zweite historische Großereignis dieses Jahres, und wies dazu auf das breite, von bürgerschaftlichem Engagement getragene Begleitprogramm voraus.

Info: Karla Apperloo-Boersma / Herman J. Selderhuis (Hg.): "Macht des Glaubens - 450 Jahre Heidelberger Katechismus". 460 S. mit ca. 700 Abb., 39,99 Euro.