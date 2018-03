Von Heide Seele

Eine Katastrophe als Ausgangspunkt einer Ausstellung. Jeder erinnert sich an das Hochwasser, das im Frühsommer schwere Schäden in Niederbayern anrichtete. Dank staatlicher Hilfe kam es nicht zum Äußersten, doch die Folgen waren dennoch schwer genug. Betroffen waren auch jene Künstler vom BBK Niederbayern, die gemeinsam mit der hiesigen Künstlergruppe die Ausstellung "Drucksachen" geplant hatten, die fast zeitgleich in Passau und Heidelberg gezeigt werden sollte. Da die Passauer Werkstattgalerie aber hart in Mitleidenschaft gezogen war, verschob man das Projekt auf 2014. Der hiesige BBK-Vorsitzende Werner Schaub sprang in die Bresche und gab den 34 Kollegen in Heidelberg Asyl, wo sie jetzt im vorgegebenen Format 40 x 40 cm unter dem Titel "Kunst schwimmt" 31 Arbeiten zeigen. Die thematisieren vorwiegend das Hochwasser in der Dreiflüssestadt (Donau, Inn, Ilz).

Bei der Vernissage beklagte Hubert Huber, Vorsitzender des BBK Niederbayern, dass ihr Künstlerhaus in Passau aufgrund der Überschwemmungen auf Jahre hinaus nicht zu benutzen sein werde und dankte den Heidelbergern deshalb für die Ausstellungschance. Kollege Werner Schaub versuchte mit deutlichen Hinweisen auf die fatale finanzielle Situation einiger der Passauer Kollegen die Kauflust der Besucher zu stimulieren, um die schlimme Situation der von der Katastrophe Betroffenen zu mildern.

Die Palette der Werkübersicht geriet vielseitig. Über zwei Dutzend Künstler sind beteiligt, und trotz des gleichen Formats kommt keine Eintönigkeit auf, denn unterschiedlich sind Technik, Material und Stil. Deutlichen Bezug zum Hochwasser zeigt Georg Thuringers ironisch als "Nahezu idyllisch" bezeichneter Pigmentdruck mit dem Blick durchs Fenster in den Hinterhof. Er deutet die Bedrohlichkeit der Situation ebenso an wie Waltraud Danzig in ihrer Lithographie, die den Höchststand des Wassers registriert. Auch das Atelier von Astrid Störzer, die mit ihren empfindungsreichen Hinterglasbildern eine alte bayerische Tradition hochhält, war den Fluten zum Opfer gefallen. Eva Schmid widmet sich ebenfalls der in Passau und bei ihren Bewohnern immer noch als aktuell empfundenen Thematik, von deren Folgen sie schon einmal vor elf Jahren betroffen war. Mit deutlichem, aber eher spielerischem Bezug geht Gertie Harking in ihren pastosen Mischtechniken auf das nasse Thema ein, während einem angesichts von Helga Maders Beitrag der Gedanke an Kunst als Selbsttherapie in den Sinn kommt. Die Malerei mit Kugelschreiber von Sylvia Gnatz gilt dem Phänomen "Regen", während Stefan Meisel in seinen beiden titellosen Acrylarbeiten die Dramatik des ungebremst fließenden Wassers andeutet und Verena Schönhofer - sie nahm an der Heidelberger Vernissage teil - in ihren reizvollen "Kabinettstücken" ihre Faszination von alten Wunderkammern demonstriert. Dies nur einige Beispiele aus der Ausstellung, zu der auch zwei Videos gehören, Hubert Hubers "Kunst schwimmt" vom Hochwasser 2002 und "Hock" von Rita Varga, ein Beitrag zur jüngsten Situation.

Fi Info: Bis 20. Oktober im Heidelberger Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21.