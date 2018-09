Von Monika Frank

Nur zufriedene Mienen gab es bei der Spielplanpressekonferenz des Nationaltheaters Mannheim. Der große Theaterdampfer auf dem Goetheplatz bleibt auf bewährtem Kurs und steuert so traditionsbewusst wie offen für Neues in die kommende Saison. Das Klima auf der Brücke ist gut, die Zusammenarbeit im Leitungskollektiv aus vier Sparten-Intendanten und dem geschäftsführenden Intendanten Dr. Ralf Klöter funktioniert reibungslos, die Devise heißt: mit Volldampf voraus! Insgesamt 36 Premieren, darunter 18 Uraufführungen, und ein Rie-senrepertoire wollen bewältigt sein.

Als erste Neuproduktion im Musiktheater kündigte Opern-Intendant Prof. Klaus-Peter Kehr "La Wally" (nach dem 1875 erschienenen Romanerfolg "Die Geier-Wally") von Alfredo Catalani an, einem italienischen Komponisten, dessen Werk zwischen Verdi und Verismo einzuordnen ist. Regie führt Tilman Knabe, die musikalische Leitung hat Alois Seidlmeier. Dietrich Hilsdorf wird Glucks "Alceste" inszenieren, mit Rubén Dubrovsky am Pult. Vasily Barkhatov übernimmt die Einrichtung bei Berlioz' "La Damnation de Faust", Alois Seidlmeier dirigiert. Zur Uraufführung kommt "Esa-me di Mezzanotte", eine fantastisch-komische Oper über die Ängste eines von Schlaflosigkeit geplagten jungen Mannes. Unter der musikalischen Leitung von Johannes Kalitzke sorgt Achim Freyer für Inszenierung und Ausstattung.

Die zweite Uraufführung in der Oper ist eine Cole-Porter-Songbook-Revue von Cordula Däuper und Johannes Müller. Außerdem kommen Lehárs Operette "Die lustige Witwe", der Schubert-Abend "Schwanengesang" und in konzertanter Aufführung Haydns "Jahreszeiten". Schlusslicht im Premierenreigen ist "Der ferne Klang" von Franz Schreker unter Dan Ettingers Stabführung.

Die Gegenwartsdramatik bildet wieder einen Schwerpunkt im Programm des Schauspiel-Intendanten Burkhard C. Kosminski. Es beginnt aber klassisch mit Shakespeares "Viel Lärm um nichts" in Sebastian Schugs Regie und endet mit Schillers "Räubern", die Calixto Bieito als Beitrag für die 18. Internationalen Schillertage am Nationaltheater inszenieren wird. Von Lessing gibt es "Emilia Galotti" in Elmar Goerdens Einrichtung, Georg Schmiedleitner führt Regie bei "Homo Faber" von Max Frisch. Auftragswerke für das Schauspiel schrieben Theresia Walser mit "Herrinnen" und Roland Schimmelpfennig mit "Fleisch und Blut". Uraufführungen sind auch Dietmar Daths "Farbenblinde Arbeit" sowie neue Stücke von Akin E. Sipal und Laura Marks.

Drei Uraufführungen stehen im Tanz an: "Pure" von Dominique Dumais als zweiter Teil einer Trilogie, die mit dem Abend "R.A.W." begonnen wurde, "2 Gents" (nach Shakespeares "Gentlemen of Verona") in der Choreografie des Ballett-Intendanten Kevin O'Day und "Body & Language", eine Bewegungsrecherche, gestaltet von Lukás Timulak.

Um Fluch und Segen des Fortschritts in enger Verknüpfung mit Problemen des Erwachsenwerdens geht es im Spielplan der "Schnawwl"-Intendantin Andrea Gronemeyer, die selbst ein Ensembleprojekt zum Thema Kommunikation im Zeitalter der neuen Medien inszenieren wird. Weitere Uraufführungen sind "Zaubermühle" (aus dem finnischen Nationalepos Kalewala) von Katrin Lange und "Du Hitler" von Kristo Sagor als Studio-Produktion für Jugendliche. Das neue Familienstück "Peter Pan" richtet Cilli Drexel für die große Bühne des Schauspielhauses ein.

