In der Intendanz des Theaters im Pfalzbau: Hansgünther Heyme. Heute feiert seine Inszenierung von Richard Wagners 'Siegfried' Premiere, am 30. November folgt mit der 'Götterdämmerung' der letzte Teil des Opern-Zyklus. Foto: Alfred Gerold

Von Volker Oesterreich

Gewaltige Werke erfordern gewaltige Anstrengungen. Im Hinblick auf das Wagner-Jahr 2013 scheinen sich die Opernhäuser gegenseitig überbieten zu wollen. Vielerorts werden "Ringe" geschmiedet, auch im Pfalzbau Ludwigshafen und im benachbarten Nationaltheater Mannheim - gewissermaßen dies- und jenseits des versenkten Rheingolds. Das Ludwigshafener Haus verfügt über kein eigenes Ensemble und realisiert den Opern-Zyklus in Koproduktion mit Halle. Der Pfalzbau-Intendant Hansgünther Heyme führt Regie und gestaltet das Bühnenbild, die musikalische Leitung hat der Hallenser Dirigent Karl-Heinz Steffens übernommen. Zum Auftakt der VIII. Ludwigshafener Festspiele feiert heute "Siegfried" Premiere (Wiederholung am 28. Oktober), am 30. November und 2. Dezember folgt mit der "Götterdämmerung" der letzte Teil der Opern-Tetralogie. 2013 wird dann der komplette "Ring" noch einmal in Ludwigshafen gezeigt. Im Gespräch mit der RNZ taucht Heyme ab in die Wagner-Welt.

Herr Heyme, wie ist es möglich, dass zwei absolut "arme" Theater wie Ludwigshafen und Halle sich mit dem "Ring" den größtmöglichen Kultur-Luxus leisten können?

Ich rede jetzt mal nicht von Ludwigshafen, da konnte ich das Schlimmste verhindern in den letzten Jahren. Es war ja eine ganz bewusste Entscheidung für mich, hierher zu kommen - auch um ein Modell für Städte zu schaffen, die sich kein eigenes Ensemble leisten können. In den letzten Jahren ist durch Koproduktionen von Ludwigshafen mit Kaiserslautern, Maribor oder Zagreb sehr viel gelungen. Und durch erranntes und erflehtes Sponsorengeld war auch viel möglich, etwa bei den großen Tanzgastspielen oder bei der Jugendarbeit. Aber zu Halle: Das Theater dort ist nicht arm, es wird immer ärmer. Eine furchtbare Situation, der Druck aus der Landeshauptstadt Magdeburg ist unerträglich geworden.

Wie sind denn die Kosten für den "Ring" verteilt?

90 Prozent werden von Halle getragen, dort bleibt der Zyklus ja auch nach 2013 im Repertoire. Unser kleiner Anteil und die Einnahmen aus den Gastspielen in Heilbronn und Friedrichshafen sorgen etwas für Entlastung.

Wagners Welt der Mythen und der Götter wird immer wieder durch die Folie unserer Gegenwart betrachtet. Deshalb sah man häufig Manager bzw. Nieten in Nadelstreifen, die in einer ganz großen "Götterdämmerungs"-Pleite untergingen.

Naja, Josef Ackermann erscheint ja auch wie eine Idealbesetzung für Wotan. In dieser Opern-Figur steckt das Luziferische und das Schillernde. Gegen solch einen Nachbarn hätte ich gar nichts einzuwenden, mit ihm kann man sich gepflegt streiten. Aber im Kunstansatz des "Ring" steckt mehr: Wagner sah darin eine ganz starke Kritik an den Herrschenden.

Erstaunlich, dass unter solchen Voraussetzungen der Bayern-König Ludwig II. Wagners Hauptsponsor war.

Na, und dessen Vater, Ludwig I., war der Namensgeber dieser Stadt. Ludwigshafen wurde von den Wittelsbachern gegründet, deshalb ist der "Ring" hier gut platziert. Es gibt hier ja sogar eine Bayreuther Straße.

Wollen Sie Kernthesen zu allen vier Teilen Ihrer "Ring"-Produktion wagen, also zunächst zum "Rheingold"?

Da ist alles noch in der mythischen Diskussion. Die Verfluchung jedweder Erotik durch Alberich ist ein starkes Motiv. Es werden Pfähle in die Herzen, Seelen und Hirne der Figuren gerammt. Die Kaputtheit beginnt. Das zeigt sich auch in der Kain-und-Abel-Situation des Brudermords bei Fasolt und Fafner.

In "Walküre" werden die widerstreitenden Machtstrukturen besonders deutlich - szenisch und musikalisch.

Da zeigt sich die ganze Brutalität dieser Kaste und der Gegenkaste, dieser Hunding-Horde. Lauter monströse Gewalttäter, wie es sie in "Siegfried" nicht gibt.

Also zu Ihrer Sicht auf "Siegfried".

Da ist das Motiv der Hoffnung ganz stark. Brecht hat über Gustav Adolf in "Mutter Courage" gesagt: "Der hat was Lichts." Auch Siegfried und Brünnhilde sind Lichtgestalten. Sie transportieren Hoffnung auf ein anderes, helleres, an Gefühlen reicheres Leben, das zugleich an Herrschaftsstrukturen ärmer ist. Natürlich ist auch Wotan beherrschend in "Siegfried". An Wotans Strippen wird Siegfried im Kampf gegen den Drachen zum Mann, das ist eine Art Initiationsritus im Wald, wobei Wotan wie eine Shakespearsche Oberon-Figur erscheint.

Den letzten Teil haben Sie auch gerade geprobt.

Acht Wochen lang mit denselben Sängern, die jetzt in "Siegfried" auftreten. In der "Götterdämmerung" müssen wir uns fragen, welche Art von Leitplanken oder Moralinstanzen es überhaupt noch gibt. Welche Werte zählen noch angesichts des Ackermannschen Krisenszenarios? Und welche Ideale gibt es noch, wenn alles leer ist? Das sind hier die großen Fragen.

Natürlich ein politischer Ansatz. Zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie in Heidelberg und in Mannheim gearbeitet. Geprägt hat Sie vor allem Erwin Piscator, der große, alte Mann des politischen Theaters. Findet sich in Ihrem "Ring" mehr als 50 Jahre danach noch eine Prise Piscator?

Das politische Theater der 1920er Jahre hat mich immer interessiert. Am Ende meines Studiums in Heidelberg wollte ich eine Doktorarbeit über Ernst Toller schreiben. Dessen "Hinkemann" habe ich dann auch in Heidelberg inszeniert. Piscator hat diese Produktion gesehen und fand sie ganz toll. Bei Piscators "Räubern", die zur Eröffnung des Nationaltheater-Neubaus inszeniert wurden, habe ich auch den Kosinsky gespielt - kurzum: Ich bin stolz darauf, Piscator-Schüler zu sein. Aber natürlich hat man als Schüler auch den Ehrgeiz, andere Akzente als seine Lehrer zu setzen.

Wie stehen Sie zu Achim Freyers Mannheimer "Ring"-Inszenierung?

Ich konnte dort bisher nur "Rheingold" sehen und finde Freyers magische Bilderwelt großartig. Wir beide haben total unterschiedliche Ansätze - und genau das macht ja miteinander konkurrierende Inszenierungen so spannend.

Nochmals zu Mannheim. Die Stadtverwaltung will das Leitungsmodell der Generalintendanz durch ein mehrköpfiges Intendantengremium ersetzen. Dabei gab es schon mehrere gescheiterte "Viererbanden" - im Berliner Schiller-Theater oder im Berliner Ensemble.

Ich habe nichts gegen solche Modelle und selbst nur gute Erfahrungen damit gemacht, die Verantwortung mit anderen zu teilen - zum Beispiel in Köln.