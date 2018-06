Von Heribert Vogt

Von Zukunft war häufig die Rede bei der Vorstellung der Schauspielsparte. Kein Wunder, denn so sehr aufgewühlt wie derzeit waren Deutschland, Europa und die Welt schon lange nicht mehr. Man hat das Gefühl des Anbruchs einer neuen Zeit, und dementsprechend tief tauchen die Schauspielprojekte in die aktuellen Umbrüche ein. Betont international geht es zu bei diesen Expeditionen in eine fremde Zukunft, bei denen das Theater Diskussionsräume und Perspektiven, aber auch existenzielle Probleme der Menschen thematisieren kann.

In die aktuelle Islam-Debatte führt Gotthold Ephraim Lessings bereits landauf, landab oft gespieltes Drama "Nathan der Weise" über die Toleranz zwischen den Weltreligionen. Es wird am 14. Oktober als erste Premiere im Marguerre-Saal gezeigt. Dort folgt am 9. Dezem-ber "Unterwerfung" nach dem Roman von Michel Houellebecq, der kurz vor dem Pariser Anschlag auf Charlie Hebdo erschien und in dem ein Moslem Präsident von Frankreich wird. In die Welt von Judentum und Islam, nämlich in das spannungsvolle Verhältnis zwischen Israel und Palästinensern, führt die Uraufführung "Who the Fuck Is Kafka" nach dem Roman von Lizzie Doron, die bereits am 7. Oktober im Zwinger 1 stattfindet.

Mit den Gemengelagen in Deutschland beschäftigt sich zur Spielzeiteröffnung "Peak White - Wirr sinkt das Volk" von Kevin Rittberger am 30. September im Alten Saal. In der Uraufführung geht es um die Neue Rechte. Die explosive Lage im Land spiegelt sich in dem Drama "Biedermann und die Brandstifter" des modernen Klassikers Max Frisch (2. Dezember, Zwinger 1). Und wohin driftet unsere Gesellschaft? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Uraufführung "Der blaue Würfel" - eine Auftragsarbeit des Heidelberger Theaters - von David Gieselmann, der bereits mit vier Werken am Heidelberger Stückemarkt beteiligt war (23. April, Marguerre-Saal).

Auf individuelle Zerreißproben in schwieriger Zeit fokussieren zwei Premieren. Dabei handelt es sich um "Woyzeck" von Georg Büchner (10. Februar, Alter Saal) und um "Der Steppenwolf" nach Hermann Hesse (2. Juli, Marguerre-Saal). Jedoch ist die Lage zwar ernst, aber nicht hoffnungslos.

Deshalb sollen Heiterkeit und Leichtigkeit nicht auf der Strecke bleiben. So inszeniert Intendant Holger Schultze Shakespeares Komödie "Ein Sommernachtstraum" (4. März, Marguerre-Saal), und das abenteuerliche Märchen "Das Wirtshaus im Spessart" nach Wilhelm Hauff geht am 29. Juni bei den Schlossfestspielen über die Bühne.

Zwei Festival-Premieren stehen noch aus: am 17. Juni bei den Schlossfestspielen (Dicker Turm) und am 28. April zum Auftakt des 34. Stückemarkts (Zwinger 1.)