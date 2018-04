Von Stefan Otto

Andreas Kleinert ist ein Stammgast des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Viermal war der Regisseur bereits auf der Parkinsel am Rhein, zuletzt 2014 mit "Monsoon Baby", seinem Drama um Leihmutterschaft in Indien. In diesem Jahr ist der Berliner gleich mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten. Mit "Herr Lenz reist in den Frühling", der auch zu sehen ist, wenn sein Hauptdarsteller Ulrich Tukur am Sonntag den Preis für Schauspielkunst entgegennehmen wird, sowie mit der SWR-Produktion "Sag mir nichts", die heute Abend gleich in zwei großen Kinozelten das Ludwigshafener Festival eröffnen wird.

Einer der großen Pluspunkte des Festivals des deutschen Films ist - neben dem Programm und den prominenten Gästen - die Lage auf der Parkinsel Ludwigshafen. Während der Pausen kann man am Rheinufer relaxen, eine Erfrischung schlürfen und mit anderen Besuchern den Gedankenaustausch über die Qualität der aktuellen Filmkunst pflegen. Dieser Mix hat dazu geführt, dass der jährliche Filmreigen zum meistfrequentierten Festival der Metropolregion Rhein-Neckar avanciert ist. Knapp 90 000 Besucher kamen beim letzten Mal, die 100 000er Marke scheint greifbar nah. Aber kann man sie in diesem Jahr knacken, oder macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung von Festival-Direktor Michael Kötz? Wenn es aus Kübeln auf die Freiflächen nur noch in Gummistiefeln durchwatet werden können, geht das ganz spezielle Festival-Flair flöten. Vorsorglich wurde schon einmal das "Open Air"-Kino um einige Tage verschoben. Freiluft-Kino wird es auf der Parkinsel voraussichtlich erst ab dem 20. Juni geben. Auch den Rhein-Pegel behalten die Veranstalter im Blick. 2013 war das ganze Festival wegen Hochwassers an einen anderen Platz verlegt worden. Das Budget beziffert Kötz auf etwa 1,5 Millionen Euro. Eine Million Euro sollen über Kartenverkäufe und Catering eingenommen werden. Die EM-Spiele werden vom ersten Festivaltag an im Besucherzelt zu sehen sein. Das 12. Festival des deutschen Films" öffnet heute Abend mit "Sag mir nicht" (siehe links). Im Verlauf des Festivals werden Stars wie Devid Striesow, Andrea Sawatzki, Corinna Harfouch und Ulrich Tukur in Ludwigshafen erwartet. Info: www.fflu.de

Die Tragikomödie beginnt auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke, über die die Straßenbahn rauscht. In der voll besetzten Tram stehen Lena (Ursina Lardi) und Martin (Ronald Zehrfeld), die erste Blicke tauschen. Als sie aussteigt, folgt er ihr, zunächst in ein Hallenbad, dort ins Wasser und wieder draußen in die Nacht. Durch eine kurze Berührung seiner Hand gibt sie ihm ein Zeichen. Sie haben Sex unter freiem Himmel. Dann trennen sich ihre Wege wieder. Sie gehen beide nach Hause zu ihren Familien: Lena zu ihrem Mann (Roeland Wiesnekker) und ihrer Tochter (Lea van Acken), Martin zu seiner Frau (Sarah Hostettler) und den anstrengend anspruchsvollen Schwiegereltern.

Was als spontanes, kurzes sexuelles Abenteuer beginnt, entwickelt sich zur Affäre, sobald Lena und Martin sich wiedersehen. Schon bald wird ihr Seitensprung zur Projektionsfläche für neu entstandene Bedürfnisse und Sehnsüchte. Die beiden können einander nicht mehr loslassen und ringen mit der Versuchung, ihr altes, unbefriedigendes Leben gegen ein neues, möglicherweise glücklicheres, zu tauschen.

Die Geschlechterkomödie kennt keine Angst vor Gemeinplätzen. Die Figuren, besonders jene, die die Hauptpersonen umgeben, sind sichtlich komödiantisch überzeichnet, während die Geschichte als solche auch ganz im Ernst funktioniert. Der Film, der als vordergründiges Drama beginnt und zunächst von langweilenden Ehen und leidenschaftlichen Begegnungen erzählt, gewinnt seine Kraft und Eigenhaft besonders in der zweiten Hälfte. Dann entwickelt sich "Sag mir nichts", der bis dahin so vorhersehbar verläuft wie das eintönige Leben der Eheleute, zu einem echten Psychogramm der beiden Liebenden und zu einem besonderen Film, der zu überraschen vermag. Ein Film über Sex, Liebe, die Mitte des Lebens und über Lebenswege, die man gemeinsam beschreitet oder alleine geht. Ein Film auch, in der die Ludwigshafener Parkinsel zu sehen ist, auf der die Kinozelte des Festivals des deutschen Films heute öffnen.

Info: "Sag mir nichts" heute um 19 Uhr und um 20 Uhr beim Festival des deutschen Films, weitere Vorstellungen im Rahmen des Festivals am 18. Juni, 15 Uhr; 21. Juni, 17 Uhr; 3. Juli, 22.30 Uhr.