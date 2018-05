Von Marion Gottlob

Bei ihm kommen Frauen leicht ins Schwärmen. "Oh, er ist ja so schön", gurrt eine junge Frau wie eine Taube. Kyle Patrick lässt es sich gerne gefallen, ohne auch nur den kleinsten Anflug von Eitelkeit zu zeigen. Das ist schon eine Leistung! Irgendwie sind ihm Überheblichkeit und Dünkel fremd. Er nimmt stattdessen seine Gesprächspartner mit einem strahlenden Lächeln und einer gewissen Leichtigkeit für sich ein. Kyle Patrick ist seit 2010 festes Mitglied der Dance Company von Nanine Linning. Er hat unter anderem bei der Choreographie "Zero" getanzt, die bei der Premiere mit einem fast 20-minütigen Beifall belohnt wurde. Bei der ersten Heidelberger Tanzbiennale wird er bei der Tanz-Gala Baden-Württemberg zu sehen sein.

Dieser Tänzer hat einen bemerkenswerten Namen: Kyle Enrique Omax Patrick: Der irische Name "Kyle" bezieht sich auf den amerikanischen Rennfahrer Kyle Petty, "Enrique" steht für die spanische Version von "Heinrich" als "Hausherr" - und "Omax" bedeutet in Afrika "Wohlstand". Der Name "Patrick" ist schließlich der Nachname, auch wenn er von vielen aus Versehen oft als Vorname genannt wird

Kyle Patrick (so die Kurzform des Namens) ist auf der niederländischen Insel St. Martin in der Karibik geboren und aufgewachsen. Der Tanz gehörte ganz selbstverständlich zum Leben, auf Festen wird gerne Salsa oder Merenque getanzt. Irgendwann hat Kyle mit anderen Jugendlichen eine Tanzgruppe gegründet, so wie bei uns junge Menschen eine Musikgruppe ins Leben rufen. Die Auftritte machten Kyle Spaß. "Wow!"

Aber erst mit 16 Jahren kam Kyle mit dem professionellen Tanz in Kontakt. Er hatte die Vorstellung eines Tanzmusicals besucht und kam zu dem Schluss: "Das kann ich auch und vielleicht sogar besser." Mit dem Mut der Jugend stellte er sich sofort nach der Aufführung vor - und wurde gleich in die Compagnie aufgenommen. Was aber nun folgte, war ein Kulturschock: Der moderne Tanz fiel dem begabten Jungen leicht. Aber zur Ausbildung gehörte auch das klassische Ballett. Das bedeutete: Der junge Mann musste sich gemeinsam mit all den vielen Frauen, die oft schon seit ihrem vierten Lebensjahr Ballettunterricht gehabt hatten, an die Ballettstange stellen und üben. "Ich habe es gehasst." Aber Kyle hielt durch - und entdeckte die Schönheit der tänzerischen Technik für sich.

Nach dem Abitur war klar, dass er den Tanz zum Beruf machen wollte. Seine Mutter machte sich Sorgen. Der Sohn versprach, dass er nach der Tanzausbildung Mathematik oder Physik studieren würde. Für die Bewerbung zur Tanzausbildung verließ Kyle Patrick erstmals die Insel und wurde in einer niederländischen Hochschule für Tanz aufgenom-men. Der Wechsel von der Karibik nach Europa wurde zum neuerlichen Kulturschock: das kühle Klima, die großen Entfernungen, die Züge und Autobahnen. "Aber ich habe mich daran gewöhnt", sagt er mit einem charmanten Lächeln.

Kyle Patrick hat an zwei Hochschulen seine Ausbildung absolviert und eine Vielfalt an Möglichkeiten kennengelernt: Sowohl die ausgefeilte Technik als auch der Ausdruck im freien Tanz sind ihm wichtig. Er sagt: "Der Tanz - das ist mein Leben." Damit war ein Mathe- oder Physikstudium vom Tisch. Seine Mutter hat das inzwischen verstanden. Nach dem Abschluss des Tanzstudiums war Kyle Patrick unter anderem in der Oper "La Traviata" in Zürich zu sehen, später tanzte er in dem Stück "Zilverwerk" von Thom Stuart, einer Produktion des Scapino Ballett Rotterdam.

Seit 2010 ist Kyle Patrick festes Mitglied der Dance Company von Nanine Linning. In Heidelberg fühlt er sich wohl. "Die Stadt ist wie eine kleine Insel." In seiner Vorstellung ähnelt sie ein wenig seiner Heimat in der Karibik. Nun freut er sich auf die erste Heidelberger Tanzbiennale. Nicht nur die Zuschauer können die allerneuesten Trends im modernen Tanz kennenlernen. Nein, auch die Tänzer werden Choreographien aus ganz Europa sehen, ohne weite Wege fahren zu müssen. Kyle Patrick ist begeistert: "Wow!"