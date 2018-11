Von Roland Mischke

Sie war unruhig, mutig und streitbar. Sie schilderte den Alltag im Staat der Arbeiter, Bauern und Funktionäre rigoros aus feministischer Perspektive. Und sie hatte ein großes Publikum in der DDR, aber auch der Bundesrepublik. Irmtraud Elfriede Morgner, 1933 in Chemnitz geboren, der Vater Lokomotivführer, die Mutter Hausfrau, machte aus dem sozialistischen Realismus ihren speziellen Frauenrealismus.

Das ging nur mit einem Trick: Sie beschrieb den Alltag von Frauen in einer Mischung aus Realismus und Phantastik. Ihr Markenzeichen brachte ihr Anerkennung ein. So wurden Sätze gedruckt, die unter anderen Umständen nie ans Leselicht gelangt wären. 1974 schrieb die Autorin: ",Die griechische Kultur hatte die Sklavenhalterordnung zur Grundlage, die mo-derne Kultur die Frauenhalterordnung." 1983 wurde sie noch deutlicher: "Ein Sozialismus, der die Männervorherrschaft nicht abschafft, kann keinen Kommunismus aufbauen."

Morgner war eine kritische Sozialistin. Sie stützte das System, aber sie nagte an ihm. Sie war dagegen, die DDR zu verlassen, aber nach dem Mauerfall, als sie schon von ihrer Krebskrankheit zermürbt war, erzählte sie Freunden, wie froh sie über die Macht des Volkes war, die das Funktionärswesen besiegt hatte.

Ihre Auseinandersetzungen mit Zensurbehörden waren legendär. Allein dass sie 1974 den Titel ihres wohl bekanntesten Romans - "Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura - Roman in 13 Büchern und 7 Intermezzos" - gegen Widerstand durchsetzte, schaffte ihr Raum. 1976 erschien das Buch bei Luchterhand im Westen, schnell kletterte es in der "Spiegel"-Bestsellerliste weit hinauf und begeisterten viele Leserinnen. "Die Emanzipation der Frauen ist ohne eine Emanzipation der Männer nicht möglich", dekretierte Morgner.

Am Realsozialismus gefiel ihr, dass er die Unterschiede zwischen Arm und Reich abgeschafft hatte. Ihre Trobadora Beatriz wurde so lange in den Tiefschlaf versetzt, bis die Gleichberechtigung gekommen war. Hunderte Jahre, erst 1968 wachte sie in der französischen Studentenrevolte auf. Und reiste in die DDR, von der ihr jemand gesagt hatte, dort seien die Menschen gleich. Die Straßenbahnschaffnerin Laura Salman musste sie darin korrigieren, wurde aber zu ihrer besten Freundin. Als die Trobadora nach vielen Verwicklungen und über 600 Seiten aus dem Fenster stürzt und stirbt, hat Laura ihre Geschichten - und gibt sie an die Schriftstellerin weiter.

Das war gewagt. Denn Irmtraud Morgner entschloss sich, an ihrer Figur festzuhalten. 1983 konnte "Amanda. Ein Hexenroman" nur erscheinen, weil sie zu Kompromissen bereit war. Der Zank mit Flachdenkern zog sich über Jahre. Morgner war bereit, die aktuelle Weltlage in ihr Buch einzubringen. Sie musste das auf 12 000 Seiten angewachsene Material neu ordnen, ein unglaublicher Geistes- und Kraftakt. Dadurch verlor die an sich heitere Geschichte an Esprit. Immerhin gelang es noch in ihrer kurzen Lebenszeit nach der Wende - sie starb im Mai 1990 in Berlin -, einen dritten Roman nach ihren Wünschen zu bauen. Er erschien 1998 zum ersten Mal mit dem Titel "Das heroische Testament" und ist, wie auch andere, bei Luchterhand als Taschenbuch erhältlich. Morgners Anstoß zur Individualität hat gerade heute wieder Aktualität. Beatriz, sagen Kenner, ist als Grenzüberschreiterin und Ketzerin eine Heldin in der Größe eines Faust.

Irmtraud Morgner studierte nach ihrem Abitur 1952 Literaturwissenschaft und arbeitete für die Zeitschrift neue deutsche Literatur. Ab 1958 lebte sie in Ost-Berlin als freie Schriftstellerin. Nach einigen Versuchen kam 1968 ihr Durchbruch mit "Hochzeit in Konstantinopel". Sie durfte reisen, hielt Vorlesungen im "westlichen Ausland", heiratete 1972 den Schriftsteller Paul Wiens, der sich von der Stasi als IM anwerben ließ und über seine Frau Berichte schrieb.