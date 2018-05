Märzhase und Hutmacher bei der Teeparty: In "Alice" zeigt der Club Jugend eine Produktion nach Motiven des Kinderbuchklassikers. Foto: Susanne Reichardt

Von Ingeborg Salomon

Jugendliche verstehen oft die Welt nicht. Auch die eigene Person, auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen, ist ihnen mitunter ein Rätsel. Vielen Erwachsenen geht es nicht besser, die Frage: Wer bin ich und wenn Ja, wie viele? beschäftigt auch sie. In der Produktion "Alice!", die der Club Jugend I am Heidelberger Theater jetzt im Zwinger3 vorstellte, geht es genau darum. Nach Motiven des 1865 erschienenen Kinderbuchs "Alice im Wunderland" haben die 21 Jugendlichen unter Anleitung der Theaterpädagogin Pauline de Groot eine spritzige Inszenierung erarbeitet.

Titelfigur Alice begibt sich im Wunderland - irgendwo zwischen "noch klein" und "schon groß" - auf die Suche nach der eigenen Identität und trifft dabei auf skurrile Gestalten. Die Mitglieder des Clubs haben sich bei ihrer Produktion zwar inhaltlich ziemlich eng an Lewis Carrolls Kinderbuchklassiker gehalten, in der Umsetzung aber ihrer Phantasie freien Lauf gelassen und tief in die theatralische Trickkiste gegriffen.

Zwar sind bei "Alice" alle ver-rückt, es gibt aber noch Steigerungsmöglichkeiten, wie etwa der irre kichernde Hutmacher beweist. Ein kleines Kabinettstückchen für sich ist auch der Auftritt der beiden Grinsekatzen, die absolut synchron agieren, sehr zur Belustigung der Zuschauer. Auch mit Requisiten und Kostümen geizt die Inszenierung nicht: Die 21 Schüler, die zu Beginn des Stücks - einheitlich gekleidet in Jeans und schwarzes T-Shirt - Einblicke ins Schülerleben geben, verwandeln sich in schräge Figuren, die ihrer Spielfreude freien Lauf lassen. Wer das Kinderbuch kennt, wird Vieles wiederfinden, wer nicht, entdeckt Neues. Immer wieder greifen die Akteure zudem Themen aus dem Lebensbereich Jugendlicher wie Gruppenzwang und Schulstress auf. Für ihr Engagement erhielten alle herzlichen Applaus.

Info: Mit "Alice!" werden am Sonntag, 17. Juli, um 17 Uhr im Zwinger3 die Schülertheatertage eröffnet.