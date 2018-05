Von Peter Wiest

Weinheim. Je oller, je doller, kann man da nur sagen. 75 Jahre ist Chris Farlowe immerhin mittlerweile. Na und? Abgesehen von seinem schlohweißen Haar sieht man es ihm nicht an. Und, noch viel wichtiger: Man hört es ihm auch nicht an.

Na ja, eigentlich doch - und das ist gut so. Denn die Stimme klingt voller, rauer, bluesiger, kerniger und einfach noch ein bisschen besser und unverwechselbarer, als sie die letzten 50 Jahre eh schon geklungen hat. Da steht er auf der Bühne des kleinen "Muddy’s Club" in Weinheim, vor vielleicht 250 Zuhörern: Eine echte lebende Legende. Mit dem nach wie vor unverwechselbar mächtigen, nach vorne gewölbten Brustkorn, der ihm die Kraft für seinen einzigartigen Bluesgesang gibt; dazu mit dem ihm eigenen Humor, der ihn durch das letze halbe Jahrhundert Rock’n’Roll immer begleitet hat. Und mit einer gehörigen Portion Lust auf dieses Konzert in kleinem, fast intimem Rahmen: Das spürt man deutlich. Ja, der Mann, der mit der Band Colosseum auch auf den großen Bühnen dieser Welt zu Hause war, fühlt sich wohl im "Muddy’s" - eindeutig.

Und er hat den Blues. Noch immer und mehr denn je. Mitgebracht hat er dafür eine Band, wie sie passender nicht sein könnte: Die Mannen um den wundervollen Gitarristen Norman Beaker sind (fast) ebenso lang im Geschäft wie Farlowe. Eine Bluesband der alten Schule, die genau weiß, was sie tun und was sie lassen muss. Da ist kein Ton zu viel und keiner zu wenig zu hören, wenn Beaker ein Solo spielt: Schlicht ein Genuss.

Allein das herrliche "Tough on me, tough on you" wäre das Eintrittsgeld wert gewesen im "Muddy’s". Es ist ein Protobeispiel für die schlichte Schönheit des Blues, wenn er nur rau, aufrichtig und schnörkellos daherkommt. Dafür sorgt natürlich in erster Linie Mr. Farlowe höchstpersönlich: Einerseits mit der Kraft und Eleganz seiner Stimme; andererseits, indem er immer wieder improvisiert, den Text verändert, aber auch in diversen Stimmlagen hin- und herjongliert, als gäbe es kein Morgen. Das war ja schon immer seine ganz besondere Stärke: Diese stimmlichen und stimmigen Improvisationen, die die Zuhörer einfach vom Hocker reißen.

Das gilt im Übrigen generell für fast jedes Stück, das Farlowe für diesen Abend mitgebracht hat. Gradaus, schnörkellos, einfach drauf los - aber immer wieder auch mit Überraschungsmomenten. Dazu gibt’s dann noch, quasi als Prise Salz zur Blues-Suppe, ab und an ein bisschen Funk - wie etwa bei James Browns "Out of Sight", das richtig abgeht.

Genau wie das gesamte Publikum an diesem Abend: Ruhig auf seinem Platz sitzen bleiben kann keiner bei diesem Konzert. Entsprechend lang und intensiv ist der Applaus für Altmeister Farlowe und die Beaker Band. Der verneigt sich nur zu gerne vor diesem Publikum: Auch er hat, so viel ist klar, jede Menge Spaß gehabt in "Wineheim".