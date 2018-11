Von Matthias Roth

Es war zugleich der Abschluss der "Summer School" der Hochschule für Kirchenmusik und der Start des Chorfests Baden, das am Wochenende unter sehr reger Beteiligung in Heidelberg ausgetragen wurde, und es geschah an einem Ort von beträchtlicher historischer Bedeutung: in der Heiliggeistkirche. Denn hier stand bis 1936 eine Mauer zwischen Langhaus und Chorraum, die die evangelische von der katholischen Konfession trennte, ein Symbol der Teilung, an das auch mit diesem Chorfest zur 500-Jahr-Feier der Reformation erinnert und dessen Überwindung auch freudig besungen wurde.

Mit Helmut Barbes Oratorium "1648", das den Westfälischen Frieden preist, indem es die Grausamkeiten des 30-jährigen Krieges mit Originaltexten von Gryphius und Opitz in Gedächtnis ruft, wählte man ein Werk aus, das beides ist: Mahnung und Feier, Erinnerung und Hoffnung. Es wurde 1998 in Heidelberg uraufgeführt und nun vom Badischen Kammerchor der Hochschule sowie der Heidelberger Kantorei, dem Bariton Ekkehard Abele und der Sopranistin Song-Yi Lee sowie einem Instrumentalensemble der Kammerphilharmonie Mannheim unter der Leitung des Uraufführungsdirigenten Bernd Stegmann dargeboten - in Anwesenheit des fast 90-jährigen Komponisten.

Besonders die sprachgewaltige Textausdeutung von Ekkehard Abele nahm für sich ein und verursachte sowohl mit gesungenem als auch mit gesprochenem Wort Gänsehaut. Besonders der Schlussvers von Martin Opitz, "Ihr Heiden reicht nicht zu mit eurer Grausamkeit: / Was ihr noch nicht getan, das tut die Christenheit", den dieser bereits 1633 verfasste, fraß sich ins Gedächtnis und wurde auch prompt in der sich anschließenden Diskussion aufgegriffen. Chor (sehr effektvoll auch ein Fernchor; Leitung: Andrea Stegmann) und Instrumentalisten ließen das Werk gut artikulierend plastisch Klang werden und zeigten vor allem in der rhythmischen Prägnanz vieler Abschnitte beste musikalische Vorbereitung. Nicht nur der Komponist war sichtlich ergriffen von dieser Aufführung.

Gelassener, aber nicht weniger fachkundig im Musikalischen, ging es im Anschluss auf dem Universitätsplatz zu, wo unter freiem und trocken bleibendem Himmel der "Messias" von Georg Friedrich Händel aufgeführt wurde.

Auch dies geschah an geschichtsträchtigem Ort, denn hier nächtigte Martin Luther 1518 im damaligen Augustinerkloster, dessen Fundamente sich unter dem Platz befinden. Der evangelische Bezirkskantor Michael Braatz-Tempel wies vorab darauf hin, dass diese Aufführung explizit in Zusammenarbeit beider Konfessionen ermöglicht wurde, und übergab seinem katholischen Kollegen Markus Uhl sogleich den Dirigierstab für die erste Hälfte des Oratoriums, während er selbst den zweiten Teil leitete.

Die Cappella Palatina der Jesuitenkirche und die Kantorei der Friedenskirche sangen unter Begleitung der Kammerphilharmonie. Es erstaunte dabei nicht nur die akustisch gelungene, sondern auch dynamisch differenzierte Wiedergabe, die die Solisten Sabine Goetz, Alison Browner, Sebastian Hübner und Matthias Horn mit herrlichen Arien krönten.