Auch in der Peterskirche wird das Chorfest gefeiert, doch gibt es auch zahlreiche Konzerte unter freiem Himmel. Archivfoto: Hoppe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Ein Orchester, ein Chor, über 1000 Zuschauer unter freiem Himmel auf dem Universitätsplatz - und dann erklingt Händels Messias. "Halleluja!", kann man da nur sagen: Bereits das Open-Air-Konzert des Chorfests Baden am Freitagabend könnte monumental werden. Mit der Großveranstaltung von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, bringt die Badische Landeskirche drei Tage lang die Altstadt zum Klingen. Und das Beste: Der Eintritt für alle Konzerte, Workshops und Mitmachangebote ist frei - lediglich um Spenden wird gebeten.

Ob auf Uniplatz oder Kornmarkt, in der Heiliggeist- oder der Peterskirche - der Chormusik der über 40 beteiligten Ensembles wird keiner entkommen. Doch die Organisatoren, der Landesverband der evangelischen Kirchenchöre in Baden, wollen den Heidelbergern nicht nur Musik vorsetzen, die Menschen sollen vielmehr mitsingen. Besonders eindrucksvoll wird das, wenn am Samstagnachmittag noch einmal der "Messias" aufgeführt wird - aber dieses Mal sind alle Zuhörer eingeladen, mit einzustimmen. Hunderte von Choristinnen und Choristen werden das eindrucksvolle Oratorium über das Leben von Jesus von Nazareth, das ausschließlich aus Bibelzitaten besteht, dann gemeinsam auf Englisch darbieten.

Den ganzen Samstag über gibt es auf mehreren Bühnen zwischen Alter Brücke und Uniplatz Konzerte. Mit der "Nacht der Chöre" an zwei Orten, der Heiliggeist- und der Peterskirche, klingt ein langer Tag schließlich aus - vermeintlich. Denn um 23 Uhr geht es mit dem Nachtschwärmerprogramm in Heiliggeist noch bis tief in die Nacht weiter - tanzend und singend.

Zum Abschluss lädt Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh am Sonntagmorgen um 11 Uhr zum zentralen Festgottesdienst auf dem Universitätsplatz.

Doch auch das Rahmenprogramm verspricht Spannung: Nach dem Auftaktkonzert der Hochschule für Kirchenmusik in der Heiliggeistkirche am frühen Freitagabend (Kammeroratorium 1648 von Helmut Barbe), geht es bei einer Podiumsdiskussion um das Thema: "Gewalt im Namen Gottes?" Wie Fundamentalisten Religion missbrauchen, aber auch ihre friedensstiftende Funktion debattieren Wolfgang Huber (ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche), die Friedensforscherin Corinna Hauswedell, der Kirchenhistoriker Christoph Strohm, ein Vertreter des Auswärtigen Amtes - und der Ex-Umweltminister und Grünen-Bundestagsabgeordnete, Jürgen Trittin, der einst als Gymnasiast aus der Evangelischen Kirche austrat. Moderiert wird die Diskussion von ARD-Mann Ulrich Deppendorf.

Im Jubiläumsjahr der Reformation spielt natürlich auch Luther wieder eine große Rolle. "Die Reformation war auch eine Singbewegung", sagt Gero Albert vom Landesverband evangelischer Kirchenchöre in Baden. "Singend hat die Evangelische Kirche 500 Jahre lang gewirkt - und singend lebt die Christenheit heute in ökumenischer Verbundenheit." In vielen Workshops geht es um den Reformator, aber auch beim Kinderprogramm an der Providenzkirche, wo das Kindermusical "Martin Luther" geprobt und dann auch gleich aufgeführt wird.

Info: Für das Chorfest werden Helfer gesucht. Infos und komplettes Programm unter www.chorfest-baden.de.

In eigener Sache: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die abgebildete Kirche sei die Heiliggeistkirche in Heidelberg. Das ist falsch, es handelt sich um die Peterskirche. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (RNZonline, G. Münstermann)