Von Bernd Zegowitz

Frankfurt. Sie sind aneinandergekettet und doch so verschieden, der Körper und die Seele. Auf ihrem Weg nach der rechten Lebensweise geraten beide in Versuchung. Das Vergnügen, die Welt und das weltliche Leben verheißen Wollust, Macht und Reichtum. Und natürlich wird das Fleisch schwach, möchte nachgeben, doch jedes Mal triumphiert die Seele, sekundiert vom Guten Rat und einem Schutzengel.

Am Ende öffnen sich Himmel und Hölle, zeigen sich die glücklichen und die verdammten Seelen: Körper und Seele wählen - es ist nicht anders zu erwarten - den Weg des Himmels, Gottes Herrlichkeit preisend. Emilio de' Cavalieris "Spiel von Seele und Körper" ist eine frühe religiöse Oper, uraufgeführt in Rom im Jahr 1600. Eigentlich ein Mittelding zwischen Oratorium und Oper, doch das war in der Anfangszeit der Oper nicht entscheidend. Einen Kriterienkatalog für beide Gattungen gab es noch nicht.

An der Oper Frankfurt inszeniert Hendrik Müller das geistliche Spiel im sehr weltlichen Bockenheimer Depot und ließ sich von Claudia Doderer (Raum, Kostüme und Videokonzept) eine Art Retabel bauen, vor und in dem die Figuren agieren. Er bezieht den ganzen Raum in seine Inszenierung mit ein, positioniert Teile des Orchesters und des Chors in Kuben, die neben der Zuschauertribüne aufgebaut sind.

Die Sänger betreten den Raum über die Tribüne und verlassen ihn auch zum großen Schlussgesang auf demselben, die Zuschauer explizit in die Handlung mit einbeziehend. Vor dem Retabel positioniert Müller die Sänger immer wieder zu wunderbaren Tableaus, die an religiöse Darstellungen erinnern, wobei die Kostüme Assoziationsräume freilassen, mit wenigen Andeutungen auskommen. Müllers Inszenierung ist fantasievoll, einfallsreich und dabei doch klar in der Struktur.

Das dramaturgische Kontrastprinzip ist dabei von Cavalieri auch musikalisch umgesetzt. Chor- und Solopassagen wechseln ebenso wie hohe und tiefe Stimmen, ernste und heitere Elemente. Und auch wenn Michael Form und das "Orchestre Atlante" unterstützt durch Mitglieder des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters und das Ensemble "Barock vokal" der Hochschule für Musik Mainz wahre Wunderdinge an Präzision, Klangentfaltung, himmlischer Ruhe und höllischem Lärm vollbringen und man sich nur schwer entscheiden kann, ob man dem zarten Sopran der Seele (Kateryna Kasper) oder dem lyrischen Tenor des Körpers (Julian Prégardien) folgen möchte oder gleich den Versuchungen, das heißt den Ensemblemitgliedern der Oper Frankfurt, erliegen soll, bleibt doch der Eindruck des Holzschnitthaften.

Aber so war das eben in der Anfangszeit der Oper. Warum die einzelnen Akte mit sphärenhafter, weltabgewandter Musik von Klaus Lang eingeleitet, verbunden und abgeschlossen wurden, bleibt allerdings ein Rätsel. Himmlische Ruhepunkte bietet Cavalieris Musik genug.

