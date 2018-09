Von Rainer Köhl

Ein Eingangschor, der aus dem Himmel und wie auf Wolken herunter zu schweben schien: ein wundersamer Engelsgesang, weich und sanft, meditativ fast. So begann Bachs "Matthäuspassion", gesungen von der Cappella Palatina Heidelberg unter der Leitung von Markus Uhl.

Lange gefeiert wurde am Ende in der Jesuitenkirche eine Interpretation, an die man Jahrzehnte später noch zurückdenken wird und die tiefste Eindrücke hinterließ. Herausragend war diese Wiedergabe durch ihre Verbindung aus unprätentiöser Schlichtheit und Schönheit. Eine Schönheit, die zu keiner Zeit mit Äußerlichkeiten prunkte, sondern sich unaufdringlich von innen heraus entwickelte.

Dabei war hier alles wie aus einem Guss: Der Klang von Chor, Solisten, Orchester und die Interpretation folgten dem Ideal einer schmiegsam lyrisch und ungemein klangschön gestimmten Wiedergabe, die berückende Innenblicke auf die Passion erlaubte und dennoch der Kraft und Spannung nichts schuldig blieb.

Allein schon das ruhige und sparsame Dirigat von Markus Uhl signalisierte, wohin die Reise geht: In weiten Bögen ließ er den Chor singen, die Phrasen weiträumig ausschwingen. Das klang alles sehr natürlich, unforciert und wunderbar inspiriert. Eine große Leichtigkeit und fein regulierte Klanglichkeit wurde dabei entworfen, weich in den Konturen, fern aller Monumentalität.

Wie trefflich die Cappella Palatina vorbereitet war, merkte man an den Feinheiten, welche der Chor vornahm, den reich schattierten dynamischen Abstufungen, die im Inneren blühten. Eine wunderbar sanfte Sonorität und reiche Stimmungen entfaltete ebenso das Karlsruher Barockorchester, das auf historischen Instrumenten spielte und deren Solisten in der Arienbegleitung schönste Perspektiven öffneten.

Die vortrefflichen Solisten rundeten die Wiedergabe vollkommen. Innig zart und federleicht gestaltete Miriam Feuersinger die Sopranpartie. Ätherisch fein, unerhört sublim und mit Pianissimi, die wie aus dem Nichts sanft heraufglühten, machte sie aus der Arie "Aus Liebe will mein Heiland sterben" ein wundersames Ereignis, ebenso hingebungsvoll begleitet von Traversflöte und Oboen.

Ebenso herausragend war die Kunst des Altus Terry Wey, der gleichfalls überaus rein und klar gestaltete. Unerhört schön klang sein Gesang, der nie auf die Tränendrüse drückte, sondern stille Trauer in sanftem Schimmer ruhevoll zum Ausdruck brachte.

Einen zutiefst menschlichen Tonfall brachte Matthias Lemke in der Jesuspartie in die Aufführung, sang balsamisch warm und mit subjektiver Expression. Reich an Nuancen und Affekten gestaltete Sebastian Hübner die Evangelistenpartie, malte Stimmungen und Befindlichkeiten sehr plastisch aus.

Nobel, schlicht und stilvoll sang Klaus Mertens die Bassarien. Schönste Innigkeit erhielt die ganze Aufführung, die in zurückgenommenen Gestus die musikalischen Juwelen still und wunderschön funkeln ließ.