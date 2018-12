Von Peter Lahr

"Wir haben die Version auf zweieinhalb Stunden zusammengekürzt. Wir haben so viele der Kämpfe wie möglich, die mich in all den vergangenen Jahren so begeistert haben, im Stück belassen, und unsere Schauspieler werden weder römische Togen, noch napoleonische Reiterkleidung oder hawaiianische Shorts tragen." So charakterisiert der Regisseur Michael Bogdanov seine Inszenierung von Johann Wolfgang von Goethes Sturm-und-Drang-Stück "Götz von Berlichingen". Das fast ausverkaufte "Hausstück" eröffnete die 65. Burgfestspiele Jagsthausen. Bis 24. August setzt man mit zehn Inszenierungen - von der "Päpstin" über den "Ghetto Swinger" Coco Schumann bis zu "Michel aus Lönneberga" - ganz auf Vielfalt.

Anders als der Vorjahres-Götz, der polarisierte, aber niemanden gleichgültig ließ, setzt der "neue" Götz auf Bewährtes. Wem die Inszenierung mitunter zu plakativ erscheint, der kann sich an der fulminanten Ensembleleistung erfreuen. Wem die Szenenfolge als allzu flotter Bilderbogen hinwegsaust, den trösten entschleunigte Massenszenen: ein poetischer Maskenball oder eine lebensfrohe Bauernhochzeit. Und wer glaubt, das Götz-Zitat, das Heerscharen von Schülern herbeisehnten, lasse sich nicht mehr toppen, den belehrt das blanke Hinterteil von Titelheld Götz Otto eines Besseren. Bei der Premiere saßen weder Alexandra Freifrau von Berlichingen noch ihr Ehemann, der Alt-Bundespräsident Roman Herzog, in der ersten Reihe. Letzerer erholt sich derzeit von einer schweren Hüft-Operation. Bürgermeister Roland Halter freute sich auf den "kritisch-britischen Blick" des Regisseurs. Seit 1949 hätten 2,5 Millionen Zuschauer belegt, dass Jagsthausen "eine kulturelle Perle des Landes" darstelle.

Erinnerungen an die Schul-Lektüre des "Götz" hat auch Michael Bogdanov. Der ehemalige Intendant des deutschen Schauspielhauses Hamburg gibt seinem Titelhelden folgerichtig den Charme eines Robin Hood. Götz Otto, der am Schiller-Theater Berlin und an den Münchener Kammerspielen seine Karriere startete und als Handlanger des Bösen im 007-Streifen "Der Morgen stirbt nie" agierte, verkörpert hier den edlen Ritter par excellence. Am Anfang mit jugendlichem Feuer. Aufrecht, aber auch zupackend, wenn es gegen die bischöflichen Hofschranzen, Vertreter der neu aufziehenden Fürstenherrschaft, geht. Für die gute Sache greift er gern zum Schwert.

Als cleopatreske Gegenspielerin, die sich im roten Himmelbett räkelt, brilliert die machthungrige Adelheid von Walldorf (Alexandra Kamp). Bei ihrem Schachspiel mit der Männerwelt setzt sie nicht nur den Bischof (Klaus Falkhausen) matt, auch den wankelmütigen Götz-Freund Adalbert von Weislingen (Andreas Brucker) und dessen Buben Franz (Marc Laade) umgarnt sie mit den Waffen einer Frau.

Sean Crowley nutzt als Bühnenbildner die gesamte Burganlage bis zum kleinsten Dachfensterchen effektvoll. Die nervöse Bühnenmusik von Olaf Paschner wirkt wie ein Soundtrack des Untergangs. Feuerknall, Nebel und scharlachrote Lichteffekte eskortieren das immer wieder aufblitzende Kampfgetümmel. Kauzig erscheinen nicht nur die Sieben Schwaben als Vertreter der kaiserlichen Ordnung. Auch manch anderer Recke gemahnt an die Legionäre von Asterix und Obelix. Wie eine unfreiwillige Ku-Klux-Klan-Parodie wirkt indes das nächtliche Femegericht, das der hochschwangeren Adelheid ein fieses Meuchel-Ende beschert.

Fi Info: www.burgfestspiele-jagsthausen.de