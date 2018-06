Von Daniel Bräuer

Der Wahlkampf war heftig gewesen, voller Anfeindungen des politischen Gegners. Im Oktober 1965 griff Helmut Schmidt zum Stift und schrieb Willy Brandt einen besorgten, mitfühlenden Brief. "Du sahst erschöpft aus", erinnert er sich an eine flüchtige Begegnung mit dem knapp gescheiterten Kanzlerkandidaten. "Dies ist ein Brief der tiefen Freundschaft + des Respekts."

Geschrieben haben sich die beiden Sozialdemokraten oft. 717 Dokumente hat der Historiker Meik Woyke für eine Edition zusammengetragen. Sie zeichnet nach, wie sich die Beziehung der beiden entwickelte, die das Land als Kanzler 13 Jahre lang regiert und es noch länger geprägt haben.

"Obwohl sie sich so häufig gesehen haben, waren die Briefe das Instrumentarium, ihr Verhältnis auszutarieren", sagte Woyke jüngst bei einer Diskussion im Heidelberger Ebert-Haus. Nicht immer literarisch, so Woyke, der in akribischer Detailarbeit die Briefe in ihren historischen Kontext einbettet und erläutert. Das Ergebnis ist aufschlussreich - wenn auch keine leichte Lektüre mit über 1000 Seiten.

Anfangs war es Schmidt, der sich an Brandt "ranschmiss", sagt Woyke. Bei nur fünf Jahren Altersunterschied sei klar gewesen, dass Schmidt "unter normalen Bedingungen" nie Kanzler würde - auch wenn er sich das durchaus zutraute. Bei allem Mitgefühl schreibt er schon im Oktober 1965 sinngemäß: In vier Jahren wird dann ein anderer Kanzlerkandidat.

Kühl antwortet Brandt: "Über die Schlachtordnung für 1969 sollten wir nicht zu früh entscheiden." Über diese Abfuhr sei Schmidt "nicht erbaut" gewesen, bestätigt Schmidts Biograf und langjähriger Mitarbeiter Hartmut Soell im Gespräch mit Woyke. Beide sind sich einig, dass Schmidt, dieser vermeintlich nüchterne Technokrat der Macht, in den Briefen als der emotionalere Typ auftritt. 1966 etwa säuselt Schmidt, "daß Du über den Sozialdemokraten nicht nur, sondern auch über den Mann H. S. verfügen kannst, wenn je Du ihn solltest brauchen können". Brandt dagegen, der öffentliche Charismatiker, habe außer zu Egon Bahr kaum persönliche Nähe zugelassen, sagt Soell.

Das Verhältnis änderte sich vor allem ab dem Wechsel im Kanzleramt. Brandt blieb Parteichef. Schmidt zeigt sich im Juli 1974 darüber noch "heilfroh". Später wird er den Verzicht auf den SPD-Vorsitz seinen größten strategischen Fehler nennen.

An Brandts Konsens-Führungsstil hat er sich immer gestört. Als Kanzler klagt er über mangelnden Rückhalt in der SPD, über außenpolitische Einflussnahmen Brandts. Im März 1976 keilt Brandt zurück: "Wenn es so ist, daß in Deinem Verständnis ,die Partei’ von allem Wesentlichen nichts begreift, dann ergibt sich die Frage, ob Du nicht einen Beauftragten ins Parteihaus entsenden willst, der für den Verlauf des Wahlkampfs mitteilt, was zu geschehen hat und was nicht." Aus Partnern waren Rivalen geworden, wie es Woyke im Titel nennt. Und doch: "Sie wussten, was sie aneinander hatten", sagt er, "und wollten nicht miteinander brechen." Brandt bekniete Schmidt sogar, 1983 erneut gegen Kohl anzutreten.

Der Tiefpunkt ist erreicht, als 1986 ein "Vorwärts"-Artikel Parallelen vom Rosa-Luxemburg-Mord 1919 zum Tod der RAF-Terroristen 1977 in Stammheim zieht. Er habe schon vieles erduldet, schimpft Schmidt. "Wenn es ein drittes Mal zu solchen Beleidigungen kommen sollte, werde ich diese Zurückhaltung aufgeben."

Selbst danach bleiben sie in Kontakt - und sei es nur für ironische Geburtstagsgrüße ("du bleibst mir immer fuenf jahre und fuenf tage voraus", telegrafiert Schmidt 1991). Kurz vor Brandts Tod schreibt er 1992: "Nimm diesen kleinen Brief als Zeichen der Freundschaft und der Solidarität zwischen Männern, die aus gleichem Grund für die gleiche Sache gekämpft haben."

Info: Meik Woyke (Hg.): "Willy Brandt. Helmut Schmidt. Partner und Rivalen. Der Briefwechsel (1958-1992)". Dietz Bonn, 1104 Seiten, 39,90 Euro.