Von Marion Gottlob

Fünf Schauspieler tobten über die Bühne und beschimpften das junge Schülerpublikum. Dann holten sie einen Schüler auf die Bühne: "Was ist das für ein Akzent?" Aber der Jugendliche sprach perfektes Deutsch. Das Ensemble hakte nach: "Woher kommen Deine Eltern?" Der Junge: "Aus der Türkei". Es folgte ein kurzer Song: "We love immigrants." Dann kamen Schimpfereien: "Willst du mir den Arbeitsplatz wegnehmen? Raus aus Deutschland." Der Schüler kehrte auf seinen Platz zurück.

Das war eine Szene aus dem Jugendstück "Black Box Schule: They expect you to pick a career" im Zwinger. Die Uraufführung mit dem Jungen Schauspielhaus Düsseldorf beim Stückemarkt ist nominiert für den JugendStückePreis. Gemeinsam haben Regisseur Oliver Frljic und sein Ensemble eine lose Folge von Szenen entwickelt, die sich meist im Bereich der sexuellen Gymnastik, des Ekels und des Schimpfens bewegte. Weit unter dem Niveau eines Stammtischs, garniert mit philosophisch-fragwürdigen Banalitäten.

Das war nicht nur öde, plump und ordinär. Es war auch ärgerlich, weil die Schauspieler das Publikum hart angingen. Der Schüler mit den türkischen Eltern steckte es - zum Glück - gut weg, dass er öffentlich und vor seinen Mitschülern beschimpft wurde. "Ich wusste, dass es ein Spiel ist", sagte er.

Was wäre aber gewesen, wenn das Ensemble bei seiner zufälligen Auswahl an eine weniger stabile Persönlichkeit geraten wäre? Immerhin, ein Mädchen gab zu, dass sie Angst empfunden habe, als sich ihr ein Schauspieler mit gewagten, sexuellen Gesten näherte. Wo ist die Grenze der Freiheit der Kunst - und wo beginnt der Respekt vor den Jugendlichen? Das war die Frage.

Im Laufe der Aufführung wurde ein großer Teil des Publikums auf die Bühne geholt und in vier "Klassen" geteilt. Jede Gruppe wurde so angebrüllt, dass die Teilnehmer "spontan" bereit waren, Tomaten auf ein Porträt von Angela Merkel zu werfen. Bei den Pseudo-Molotow-Cocktails machten die Schüler in unserem Sichtfeld allerdings nicht mehr mit! Wir brauchen die Bundeskanzlerin nicht zu schützen - aber was hatte das mit dem Thema "Schule" zu tun? Eine Erwachsene, die in das Chaos geraten war, zeigte sich überrascht, dass sie auf der Bühne sofort und ohne weiteres Nachdenken den Anweisungen der Schauspiellehrer gehorcht hatte. In fast jeder Schule üben Kinder und Jugendliche, "nein" zu sagen. Vielleicht muss noch geübt werden, dass sie das im Ernstfall auch gegenüber Lehrern und Schauspielern im Theater tun dürfen.

Thematisiert wurden in der "Black Box" unter anderem das Modell des Kinderzeugens als Verdienstmöglichkeit (Kindergeld), die Toleranz gegenüber homosexuellen Menschen und die Kinderarbeit in der Textilindustrie. Ein wildes Sammelsurium.

In einem Schlusswort behauptete das Ensemble: "Theater kann die Welt nicht ändern. Theater kann die Welt nicht zu einem besseren Ort machen. Theater kann keine Traumschule errichten. Theater kann nicht mal eine bessere Schule erfinden." Aber wir behaupten: Theater (und Kunst) können die Welt sehr wohl verändern. Sie können begeistern und Sehnsüchte und Wünsche in uns wecken, von denen wir zuvor nichts ahnten. Vielleicht nicht dieses Stück, aber ganz sicher andere.

Die Aufführung war im Nachgespräch umstritten. Einige fanden das Stück recht gut, vor allem die Szene, in der man das Porträt von Angela Merkel mit Tomaten bewerfen durfte.

Dagegen war vor allem ein Lehrer entsetzt von der Aufführung - und mit ihm vermutlich andere, die schwiegen. Die meisten Schüler schwiegen ebenfalls - sie äußerten sich auch auf nicht auf mehrfaches Nachfragen der Schauspieler.