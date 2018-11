Von Franz Schneider

Er galt schon als der eifrigste Schriftsteller der Niederlande, doch Arnon Grünberg selbst meint über sich: "Das gesamte Schaffen ist nur eine Fußnote im Leben meiner Mutter." Die Mutter heißt Hannelore Grünberg-Klein und schrieb seit den 90ern an ihrer Autobiographie, deren Veröffentlichung sie nicht mehr erlebte. Sie wurde zunächst zur Flucht gezwungen, dann überlebte sie als Jüdin mehrere deutsche Konzentrationslager.

Bekenntnisse eines Erfolgsautors in der Heidelberger Stadtbücherei, ungewöhnlich offen und intim. Geboren 1971 in Amsterdam, lebt Grünberg in New York und fliegt dorthin wieder zurück, auch weil er nicht glaubt, dass Trump Präsident wird. Er war in seiner Heimat schon ein Star, sein "Blauer Montag" erregte Aufsehen. Die Mutter dazu: "Jetzt habe ich keinen Sohn mehr", später etwas milder: "Die Leute sagen, es sei Literatur."

Um eine Mutter geht es auch in seinem neuen Roman, der Titel "Muttermale" verrät es. Aber diese Mutter ist besonders, sie ist nicht nur alt und mag keine Tomatensuppe, sondern sie war früher schlicht ein Mann. Ein bisschen Trans-gender muss schon sein, wenn man heute einen unterhaltsamen Roman schreiben will, der ordentlich Gespür für das Groteske entwickelt, das man am besten in der Realität selbst antrifft.

So zumindest der Höreindruck bei der Leseprobe, der Autor spricht ein charmantes Deutsch. Hauptfigur des aktuellen Romans ist nebenbei der verkrachte Sohn eines Psychiaters, der, nachdem er unerlaubten Sex mit der asiatischen Altenpflegerin hatte - ausführlich vorgetragen vor weltoffenem Stadtbüchereipublikum -, sich nun selbst um die alte Dame kümmern soll, doch er hat eine Idee, die alternative Therapie genannt wird.

Aber eigentlich hat Grünberg noch viel Spannenderes getan. Er war als Journalist, und meist eben nicht undercover, bei der Armee, im Schlachthof, auf Brautschau in der Ukraine oder bei der Schweizer Eisenbahn. Er ist ein Mann, der nicht nur schreibt - "Journalismus ist die Kunst, sich zu vergessen" -, sondern der was erleben will. Auch dass einer Sätze zuruft wie: "Persönlich wird das Leben überschätzt." Das hätte bei Grünbergs Recherchen ein Psychiater gesagt, der sich gut mit Suizidgefährdeten auskennt. Dies blieb nun in der Heidelberger Stadtbücherei am besten hängen.

Info: Arnon Grünberg: "Muttermale". Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann und Rainer Kersten. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2016. 448 S., 24 Euro. / Hannelore Grünberg-Klein: "Ich denke oft an den Krieg, denn früher hatte ich dazu keine Zeit". Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg. Verlag Kiepenheuer und Witsch Köln. 176 S., 17,99 Euro.