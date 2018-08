Mannheim. (aham) Pünktlich zum ersten großen Auftritt hatten es dann doch alle geschafft: Der Andrang beim Indie-Festival "Maifeld Derby" war so enorm, dass viele der rund 3000 Besucher stundenlang im Regen Schlange stehen mussten. Doch spätestens zu den avantgardistischen Kunst-Pop-Klängen von CocoRosie hatten sich alle im großen Palastzelt eingefunden. An drei Tagen spielten über 50 Bands auf dem Maimarkt-Gelände. Stars der internationalen Indie-Szene und aufstrebende Newcomer gaben sich auf vier Bühnen die Klinke - oder besser: Gitarre und Bass - in die Hand. Und während am ersten Tag die vorwiegend aus der Region angereisten Besucher ohne Gummistiefel verloren waren, war gestern größtenteils Feiern ohne Schlammspritzer möglich.

Sphärisch war der Auftritt des amerikanischen Duos CocoRosie: Sierra Casady tanzte elfengleich umher und drang mit ihrer Sirenenstimme bis in den letzten Winkel des Hauptzeltes. Ihre Schwester Bianca bildete den Gegenpart mit Zuckerschädel-Make-up, schamanenhaftem Turban und rauer Stimme. Das Publikum erlag dem Bann der Künstlerinnen und vergaß das schlechte Wetter.





Hinterher hatten auch die Wolken für einige Zeit das Regnen vergessen - genau zum richtigen Zeitpunkt: Während Peter Liddle, Sänger der Londoner Folk-Rock-Band "Dry the River", partout seine Kapuze nicht absetzen wollte, tanzte das Publikum auf dem Open-Air-Gelände im Trockenen. Zumindest von oben. Mit harmonischem Gesang und Geigeneinlagen spielten sich die fünf Jungs aus dem Geheimtipp-Status.

Als Geheimtipp in der Indie-Szene gilt die Gruppe "The Notwist" schon lange nicht mehr. Die seit 1989 bestehende Band aus Bayern war eines der "Zugpferde" der Veranstalter. Dabei begann die eigentliche Party im Hauptzelt mit den Dänen von "Reptile Youth". Die Energie des Frontmanns, der sich beim Crowdsurfing und Klettern austobte, entlud sich auf das Publikum, das dann bis spät in die Nacht mit "Gold Panda" weiterfeierte.

So lag der Reiz des Maifeld Derbys vor allem in persönlichen Entdeckungen, die jeder machen konnte. Von eingängigem Deutschrock von Thees Uhlmann über Gänsehaut-Akustik von Rocky Votolato bis hin zu orchestralen Indie-Pop-Offenbarungen von Elfterklang - wer sich da noch über das Wetter beschwerte, hat sich auf das Falsche konzentriert.