Der Bariton Luca Pisaroni gibt im Rahmen des "Heidelberger Frühlings" am 27. März einen Liederabend in der Stadthalle. Vorab sprach Matthias Roth mit dem Sänger.

In New York singen Sie derzeit noch in einer Barockoper an der MET, vier Wochen später geht es weiter mit "La Cenerentola". Dazwischen geben Sie nur in Heidelberg und San Francisco je einen Liederabend. Braucht man eine Auszeit für das "Lied"?



Ich liebe es einfach, Liederabende zu singen und habe immer schon eine besondere Leidenschaft für das deutsche Lied gehabt. Ich genieße den intimen Rahmen eines Liederabends - man hat einfach eine viel unmittelbarere Beziehung zum Publikum. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, immer nur Opern zu singen! So sehr ich auch die großen Bühnen mit allen Lichtern, aufwendigen Bühnenbildern und Kostümen schätze, so ist es doch immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis, mit meinem Pianisten das Publikum auf eine emotionale und sehr persönliche Reise durch die Landschaft des Liedes einzuladen.

Ihr Lied-Programm ist durchaus mit Raritäten bestückt. Wie kamen Sie etwa auf den Liederkomponisten Johann Friedrich Reichardt?



Ich entdeckte Reichardts Lieder dank einer Aufnahme von Dietrich Fischer-Dieskau. Da ich Italiener bin, dache ich, es sei für das Publikum interessant, diese unbekannten Lieder, die manchmal an Schubert erinnern, zu hören. Wir Italiener haben eine weniger ausgeprägte Liedkultur als deutschsprachige Länder; es gibt aber dennoch ein spannendes Repertoire in meiner Muttersprache - besonders zu Texten von Petrarca.

Auch Franz Liszt ist als Lied-Schöpfer nicht sehr bekannt. Kann man bei so bekannten Komponisten tatsächlich noch etwas Neues entdecken?



Liszts Lieder sind wunderbar, und jedes Mal, wenn ich diese Lieder singe, entdecke ich neue Dynamiken in der Musik, Nuancen im Text und immer neue Farben. Bei Liszt ist der Dialog zwischen Stimme und Klavier ganz besonders spannend. Liszt war ein hervorragender Pianist, und das Klavier ist bei ihm nie nur Begleitung. Die Klavierstimme ist ein gleichberechtigter Partner, und Lieder sind wirkliche Dialoge zwischen Stimme und Klavier. Manche von Liszts Liedern sind so dramatisch und bewegend - sie wirken fast wie eine Minioper in wenigen Minuten.

Ihr Schwiegervater Thomas Hampson ist als Lied-Interpret ein Weltstar und eine Koryphäe für die Dichtung der Romantik. Hatten Sie Stunden bei ihm?



Ich war schon immer von der Vielfalt seines Repertoires und von seiner tiefen Liebe zum Lied fasziniert. Auch wenn wir aus zwei sehr verschiedenen Ländern kommen, wir sind uns doch in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Wir lieben beide die Oper und sind auch leidenschaftliche Liedsänger. Für uns wäre eine Karriere ohne Liederabende kaum vorstellbar. Ich rede oft mit ihm über Interpretationen, Stil und wie man ein interessantes Programm zusammenstellt ... Er hat ohne Zweifel viel über diese Kunstform zu sagen, meinen Sie nicht?

Keine Frage! Gerade in Heidelberg weiß man das sehr zu schätzen. Woher kommt nun Ihre Liebe speziell zum deutschen Lied?



Ich war schon als Student im Konservatorium in Mailand ein großer Bewunderer des deutschen Liedes. Diese Lieder hatten immer eine magische Anziehung für mich - ich weiß auch nicht, irgendetwas in diesem Repertoire ist meiner musikalischen Sensibilität sehr nahe und berührt mich. Lieder sind ein Teil unserer Kultur und erinnern uns, wer wir als Menschen sind. Ich empfinde es als großes Privileg, dass ich mit meiner Stimme und im musikalischen Dialog mit dem Klavier die Fantasie des Publikums zum Schwingen bringen kann.

In Venezuela geboren, in Italien aufgewachsen, heute singen Sie in New York und leben in Wien - in welcher Sprache träumen Sie?



Ich träume auf Englisch ... Englisch ist die Sprache, die ich am meisten spreche! Lustigerweise gibt es Dinge, die ich mittlerweile leichter in Englisch ausdrücken kann als in Italienisch. Die Sprache ist eben auch immer in Veränderung. Ich vermisse Italien nicht und fühle mich eigentlich fast überall zu Hause - Hauptsache, meine Frau und meine beiden Hunde sind bei mir und ich kann Musik machen!

Wie schätzen Sie die derzeitigen kulturellen Bedingungen in Italien ein?

Was in Italien passiert, ist unglaublich traurig. Wir haben eine immense musikalische Tradition, und wir tun sehr wenig, um dieses Kulturgut zu schützen und zu fördern. Das Desinteresse der Politiker an unserem musikalischen Erbe ist schockierend - vor allem im Vergleich zu Österreich und Deutschland. Ich lebe in Wien, und Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Stadt. Für mich ist Wien die musikalischste Stadt der Welt.