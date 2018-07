Von Wolfgang Nierlin

Harmony Korines neuer Film "Spring Breakers" folgt der Struktur des Rausches und des Exzesses. Jenseits seiner reduzierten Handlungsfragmente entfaltet er vor allem einen visuellen Trip aus Bildern und Tönen, der als eine Art zirkulärer Clip in Endlosschleife funktioniert.

In Loops und Wiederholungen, die ständig zwischen verschiedenen Zeitebenen wechseln, entwickelt Korine mit suggestiver Kraft und delirierendem Pathos die redundanten Motive und Sätze seiner filmischen Partitur. Auf höchst kunstvolle Weise verschmilzt dabei der Film mit seinem Sujet. "Spring Breakers" bildet genau jene von seinen jugendlichen Heldinnen beschworene "Auszeit von der Wirklichkeit" ab, um die inhaltlich alles kreist, wobei dieses Kreisen, immer wieder von statischen Bildern und Sequenzen in Zeitlupe kontrastiert, wörtlich, also bildlich zu verstehen ist. Aber auch die gesprochene Sprache selbst, ihr cooler Sound und ihre hymnische Obszönität, die in der provozierenden Übertretung einen ganz eigenen lyrischen Kosmos generiert, fügt sich in das formal ambitionierte Konzept dieses Montagefilms.

Alkohol, Drogen und Sex kennzeichnen dann auch jene Frühjahrsferien, die amerikanische Schüler und Studenten, bevorzugt an den Stränden Floridas, in eine endlose Party verwandeln. "Spring break forever", wünschen sich die vergnügungshungrigen Heldinnen Faith (Selena Gomez), Brit (Ashley Benson), Cotty (Rachel Korine) und Candy (Vanessa Hudgens) immer wieder. Im Abstand zum immer gleichen Alltagstrott empfinden sie den Ort ihrer Ferien als geradezu "spirituell" und "paradiesisch".

Im permanenten Rausch manifestiert sich die Sehnsucht nach Ewigkeit, der Eskapismus verlangt nach unendlicher Dauer, und die Mädchen wünschen sich, dieses außerordentliche Leben aus Entgrenzung, Jugend und Schönheit einfrieren zu können. Weil im Materialismus aber Geld die Voraussetzung dafür ist, hat das trügerische Heilsversprechen dieser Ersatzreligion seinen Preis.

In Korines Film fallen Himmel und Hölle in eins. Die Faszination für das Böse wird dabei von einem Super-Gangster namens Alien (James Franco) verkörpert, der als dunkler Retter und sentimentaler Rapper mit großem Herz die Mädchen unter seine Fittiche nimmt. Diese Figur, die ihren Hunger nach Sex und Geld, einen übersteigerten Konsumwahn sowie einen bizarr-erotischen Waffenfetischismus zwischen Glamour und Abgrund lustvoll zelebriert, verkörpert die pervertierte Variante des amerikanischen Traums. "Spring Breakers" bedient aber auch das Coming-of-age-Genre: Der Verlust der Unschuld vollzieht sich hier in einem desillusionierenden Konsumrausch, der stellvertretend für eine ganze Kultur steht.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmdtU: 13. Mai.