Von Heide Seele

Als Zweijährige war sie 1945 mit Mutter und Großmutter auf der Flucht aus Breslau. Dieses prägende Erlebnis wirkt in den Bildern von Sophie Brandes bis heute nach. Bei der Künstlerin, die in Heidelberg eine von der Willibald-Kramm-Preis-Stiftung veranstaltete Werkschau zeigt, scheint dies der Fall zu sein. Darauf deutet auch der von ihr gewählte Ausstellungstitel "Niemand daheim". Das Thema Vertreibung und Flucht aus der Heimat zieht sich wie ein roter Faden durch den Bilderreigen. Jede Darstellung scheint eine Geschichte zu erzählen.

Die collagierte Mixed-Media-Arbeit "Auf der Flucht" versucht diese Gefühle materialhaft sichtbar zu machen: Oben ein goldenes Auge Gottes. Darunter bricht aus der Fläche schwarz Verkohltes hervor, das schließlich in zwei menschlichen Beinen mündet. Daneben zwei Leitern. Einen bedrückenden Eindruck hinterlässt nicht nur dieses Beispiel. Auch weitere Bilder der Ausstellung versuchen, Vergangenes aufzuarbeiten. Die im fränkischen Veitshöchheim bei Würzburg lebende Künstlerin, die sich in den 1970er Jahren als Kinderbuchillustratorin einen Namen machte, hatte vor wenigen Monaten an einer Gruppenausstellung des der altmeisterlichen Malerei verpflichteten Heidelberger Malerkreises teilgenommen. Dennoch befasst sie sich seit über zwanzig Jahren auch eindringlich mit Objektkunst und Collagen.

Auch in diesem Genre schwingt ihre einstige Tendenz zum phantastischen Realismus nach. Er prägt nicht nur ansatzweise ihre spürbar autobiographisch ausgerichtete künstlerische Aussage. Das Gefühl der Heimatlosigkeit artikuliert sich bei Sophie Brandes gerade in dem von ihr häufig verwendeten Haus-Motiv, denn das sprichwörtliche "Dach über dem Kopf" ist auch ihr Symbol für Geborgenheit. Doch ihre teils fenster- und türenlosen Gebäude wirken bedroht, etwa im Objektbild "Heimat", und auch das aus einem effektvollen Rot-Schwarz-Kontrast gespeiste "Lebenshaus" kündet kaum von Sicherheit.

In ihre Arbeiten, die auch an die arte povera erinnern und surreale Elemente enthalten, integriert Sophie Brandes Fundmaterialien vom Meer, die sie in ihrem zweiten Wohnsitz Mallorca zusammentrug und nun als "Schätze der Kindheit" überhöht. So sichert sie sich eine Behaustheit im Unbehausten. Einige Anspielungen in den Magie ausstrahlenden Bildern sind nur assoziativ nachzuvollziehen wie zum Beispiel unheimliche Physiognomien oder die Bedrohung durch Schlangen. Es gilt also, beim Rundgang auch auf Details zu achten, etwa auf ein herbstfarbenes Blatt als Symbol der Vanitas in dem an Anspielungen reichen Bild "Kindheit".

Info: Die Ausstellung "Niemand daheim" in der Stadtbücherei Heidelberg läuft bis 16. Januar 2015.