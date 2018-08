Von Milan Chlumsky

Einige sprachen von Artilleriefeuer, andere meinten, Schiffer befänden sich in Bedrängnis und würden um Hilfe rufen. Noch in einer Entfernung von 4750 Kilometern (!) hörte man, wie die Erde rumorte. Von einer Insel, die zuvor fünf Kilometer breit und neun Kilometer lang war, lösten sich zwei Drittel in Rauch auf. An diesem Morgen des 27. August 1883, gegen 10 Uhr, ereignete sich auf der Insel Krakatau nordöstlich von Jakarta ein Vulkanausbruch, durch den die Asche 40 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschleudert wurde. Der Himmel verdüsterte sich und blieb über Tage dunkel.

Eine 30 Meter hohe und 100 Kilometer breite Tsunamiwelle fegte unmittelbar nach dem Ausbruch alles weg, was sich in ihrem Weg befand: An den benachbarten Küsten von Sumatra und Java starben mehr als 36.000 Menschen.

Wer sich vor der Welle retten konnte, hatte schnell die Schuldige ausgemacht: die Kolonialmacht Holland. Außer den immensen Schäden, die durch die Zerstörung von etwa 160 Dörfern entstanden waren, geriet auch die soziale Ordnung durcheinander. Zudem gab es spürbare klimatische Veränderungen, da die Luftströmungen die Aschewolke um den Globus leiteten. In manchen Gegenden wurden noch nie da gewesene, stark leuchtende Sonnenuntergänge beobachtet. Sie wurden von vielen Künstlern auf ihren Bildern wiedergegeben.

Krakatau war auch insofern eine besondere Katastrophe, weil sie auf der ganzen Welt zum ersten Mal von Wissenschaftlern beobachtet und analysiert wurde. Man fand heraus, dass sich die Druckwelle infolge des Ausbruchs mit einer Geschwindigkeit von 1100 Kilometern pro Stunde ausbreitete. In Kolumbien trafen diese Wellen aufeinander und kehrten nach etwa 38 Stunden zu ihrem Ursprungsort zurück. Über zwei Jahre brauchten Wissenschaftlern, um gesammelte Daten auszuwerten, die mithilfe der eben in Dienst genommenen Telegrafie (die zunächst hauptsächlich Handelsschiffe über die Katastrophe informierte) in die ganze Welt übertragen werden konnten.

Am Beispiel der immer genaueren Angaben etwa zu Erbeben entlang der tektonischen Platten, durch Messungen und Bobachtungen der meteorologischen und klimatischen Veränderungen und zuletzt durch die viel genaueren Warnsysteme im Falle eines Tsunamis erhofft man sich eine rechtzeitige Evakuierung der Bevölkerung und damit auch eine Schadensbegrenzung. Doch die in den Reiss-Engelhorn-Museen gezeigten fotografischen Beispiele etwa von Fukushima, wo ein nuklearer Gau unermesslichen Ausmaßes hätte stattfinden können, machten abermals deutlich, dass die Menschen gegen Naturkatastrophen immer noch ziemlich machtlos sind.

Beispiele auch vom Vulkanausbruch auf Santorin, der für einige in der Caldera vor Anker liegenden Segelschiffe zur unerwarteten Katastrophe wurde (die heißen Vulkanbomben entzündeten diese sofort), oder der plötzliche Bergrutsch im Schweizerischen Goldau, der 1806 ein idyllisches Tal (und 457 Menschen) auslöschte, wurden im Museum aufgearbeitet. Auch die Sturmfluten der Nordsee werden thematisiert, die berüchtigtste ist die "Grote Mandränke" oder Zweite Marcellusflut von 1362, die in der literarischen Tradition über Jahrhunderte erwähnt und analysiert wurde. Die Angst, die dazu führte, die Deiche immer weiter zu erhöhen, war - wie man 1962 in Hamburg sah - durchaus berechtigt. Aber von der vorhergehenden Sturmflut von 1825 wusste man, knapp 140 Jahre später, nur noch vom Hörensagen: Jetzt war sie plötzlich Realität.

Selbstverständlich möchte man über zuverlässige Daten verfügen, um solchen Katastrophen zu entkommen. Doch die auch hierzulande infolge der globalen Erwärmung immer wahrscheinlicher werdenden Hurrikane etwa lassen sich nur schwer vorhersagen. Auch ob Tokyo, San Francisco oder Los Angeles unmittelbar vor einem Erdbeben stehen oder Santorin von der Landkarte verschindet, lässt sich nicht prophezeien. Zu Recht lässt man in der Ausstellung neben den 200 Exponaten alte Chroniken sprechen, erinnert an das versunkene Atlantis und deutet an, dass eine wirksame Katastrophenprävention möglich sein müsste. Die Erinnerung kann dabei helfen.

Info: "Von Atlantis bis heute - Mensch. Natur. Katastrophe" im Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim. Bis 1. März, Begleitband 24,95 Euro.