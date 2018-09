Von Volker Oesterreich

Ist die Zeit der Generalintendanten großer Mehrspartentheater passé? Über diese Frage wird in Mannheim heftig diskutiert, seitdem klar ist, dass die erkrankte Generalintendantin Regula Gerber am Ende dieser Spielzeit das Nationaltheater verlassen wird. Das größte Viersparten-Haus und das älteste Kommunaltheater ("der Welt", wie Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz gerne ergänzt) wird seit vielen Monaten kommissarisch vom Vizeintendanten und Geschäftsführer Lutz Wengler gemeinsam mit den vier Spartenleitern Klaus-Peter Kehr (Oper), Burkhard C. Kosminski (Schauspiel), Kevin O'Day (Ballett) und Andrea Gronemeyer (Kinder- und Jugendtheater Schawwl) geleitet. Und so wie es aussieht, könnte diese Verantwortungsteilung auch das Modell der Zukunft sein.

Noch in dieser Woche will der Kulturausschuss des Mannheimer Gemeinderats über ein Thesenpapier des ehemaligen Stuttgarter Geschäftsführenden Intendanten, Hans Tränkle, beraten. Im Dezember sollen dann im Kommunalparlament Nägel mit Köpfen gemacht werden. Tränkle schlägt in seinem Papier vor, nach dem Stuttgarter Vorbild zu verfahren und aus den vier Spartenleitern Intendanten zu machen. Fünfter im Bunde solle ein Geschäftsführender Intendant sein. Letzterer soll dann (im jährlichen Wechsel) entweder mit dem Opern- oder dem Schauspiel-Intendanten das Nationaltheater nach außen vertreten.

Zum Pro und Kontra im Nationaltheater trafen sich gestern Oberbürgermeister Peter Kurz und Hans Tränkle mit dem Mäzen und Unternehmer Manfred Fuchs (Fuchs Petrolub) und Achim Weizel (ehemaliger Klinikchef, Gemeinderat und Vorsitzender des Theater-Freundeskreises). Moderiert wurde die Matinée von Sascha Spataro (Rhein-Neckar-Fernsehen).

Kurz und Tränkle plädieren für die Gewaltenteilung, während Fuchs und Weizel zu den Skeptikern dieses Modells gehören. Bereits im Vorfeld zeigten sich die CDU-Gemeinderäte "äußerst verärgert" darüber, dass die Vorschläge noch vor den politischen Debatten öffentlich geworden seien. Ein Sturm im Wasserglas, da das "Stuttgarter Modell" schon seit Monaten auf der Agenda steht.

Tränkle sieht gute Chancen für ein "kollegiales Leitungssystem" in Mannheim. Nach Gesprächen mit allen Beteiligten sei er zu der Überzeugung gelangt, dass sich "die Gesamtverantwortung aller für das große Ganze" durchsetzen könne. In großen Theatern wie in Stuttgart oder Frankfurt funktioniere der Theaterbetrieb mit mehrköpfigen Leitungen bestens. Was Tränkle verschweigt, ist die Tatsache, dass die so genannten "Viererbanden" des Berliner Schiller-Theaters oder des Berliner Ensembles krachend gescheitert sind: in einem Fall, weil von der Politik der Geldhahn zugedreht wurde, im anderen aus Gründen divenhafter Ost-West-Animositäten auf der Führungsetage.

Manfred Fuchs spricht sich für die Beibehaltung der Generalintendanz aus, weil "eine starke Persönlichkeit" gerade in Krisenzeiten wichtig sei. Dagegen votiert als Stimme aus dem Publikum die Schauspielerin Gabriela Badura. Nach ihrer Meinung passten "Generäle" nicht zum demokratischen Geist: "Königshäuser sind ein alter Zopf." Mehr Details will Oberbürgermeister Kurz heute bei einem Pressegespräch vorstellen.