Von Heide Seele

Heidelberg. Da kommt schon einiges zusammen: 31 Künstler und kaum einer mit nur einer Arbeit. Die im Kurpfälzischen Museum gezeigten Kunstankäufe der Stadt Heidelberg, diesmal die der Jahre 2014 und 2015, bieten dem Besucher ein repräsentatives Bild der hiesigen kreativen Szene.

Die Qualität ist bemerkenswert hinsichtlich der originellen Bildideen wie auch ihrer jeweiligen Umsetzung. Von B wie Matthis und Michael Bacht bis Z wie Anna Debora Zimmermann verläuft der Reigen der Ausstellenden, bei dem auch der Geschlechter-Proporz gewahrt bleibt, denn es sind nur drei Männer mehr als Frauen. Auch solche Überlegungen haben natürlich bei der Auswahl der Skulpturen, Objekte und Fotografien mitgespielt, die attraktiv und wirkungsvoll zur Geltung gebracht werden.

Die meisten Teilnehmer präsentieren mehrere Arbeiten. Eine Ausnahme bildet Michael Lingren, dessen ästhetisch-handlicher "Hüter des Kubus" dafür aber von exemplarischer Bedeutung für seine Plastiken ist. Daneben Stanford Fata mit einem ebenfalls formal stimmigen Objekt. Gleich am Anfang der Ausstellung fühlt sich der Musikfreund angesprochen von Janet Graus gezeichneten Komponisten-Köpfen wie auch von ihrer ästhetisch geordneten Unordnung eines Zimmers.

Tai Lüdecke widmet sich fotografierend den Baggerarbeiten in Heidelberg, während Klaus Meyers Treppe in einem U-Bahnhof aufgrund ihrer fast unwahrscheinlichen Geometrie fasziniert. Anders geht Markus Kaesler mit seiner ins Nirgendwo führenden Stufenfolge zu. Viel Nebel, viel Stimmung investiert Vera Bonsen in ihre "Winterreise". Delikat ist die "Horn-Transformation" von Bara Lehmann-Schulz mit einem Papierträger aus Zellulose. Ein dramatischer Touch zeichnet Gabi Kaisers analog fotografiertes Straßenfoto aus, und mit Verwischungen erzielt Philipp Mc Carthy, inspiriert vom Medium TV, eine starke Dynamik.

Auf originell "drahtige" Weise artikuliert Michael Bacht seine "Hommage à Mondrian", während Dao Droste mit ihrem geschundenen "Kopf", eine beeindruckende Plastik mit geheimnisvoller Aura gelungen ist. Bei den Fotos dominieren Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Hier wie auch bei den anderen Exponaten imponiert die oft spektakuläre Wirkung eigentlich unspektakulärer Örtlichkeiten. Relativ aktuell und originell dazu ist Elsa Beckes bildhafter Beitrag zum Abriss des alten Heidelberger Theaters, impulsiv sind Peter Borkenhagens Fotoübermalungen, und fast meditativ erscheint Milan Chlumskys unwirkliches Schwarz-Weiß-Foto.

Roswitha Papes handliche Objekte wecken Assoziationen an objets trouvée, sehenswert sind auch Christian Bucks Luftaufnahmen, und zum Hinterfragen ermuntert Alexander Ginters dickliches Baby.

Mehrdeutig erscheinen die Korallenfächerlinge von Mario Urlaß, und wahrlich umwerfend in puncto Idee wie Ausführung ist die aus Teebeuteln gefertigte Skulptur von Debora Zimmermann. Damit ist noch längst nicht jeder gewürdigt. Es wäre gut, eine Liste mit den Namen und Werken der Künstler auszulegen.

Bei der Vernissage führte Stefan Hohenadl souverän in die Ausstellung ein, nachdem Bürgermeister Dr. Joachim Gerner daran erinnert hatte, dass die Stadt seit 1989 die mit einem Etat von 15.000 Euro geförderten Ankaufsaktionen durchführt und dass auch die Projekte in den städtischen Atelierräumen im Dezernat 16 vom Kulturamt unterstützt werden.

In den letzten zwei Jahren hatten sich Gerner zufolge 85 Künstler um einen Ankauf beworben. Aus ihnen wählte eine Jury 42 Arbeiten von 33 Künstlern aus. Neben den schon bekannten Personen finden sich auf der Ankaufsliste zehn neue Namen.

Info: Die Ausstellung im Kurpfälzischen Museum Heidelberg läuft bis 30. Juli.