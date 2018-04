"Um die Ecke" lautet das Motto des aktuellen ArtOrts. So zeigt die Choreographie "The stage", dass die Bahnstadt durchaus als Bühne taugt. Foto: Günter Krämmer

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wer zu ArtOrt geht, weiß, was er tut: Wie bereits vor einer Woche bei der Premiere von "um die Ecke 1" erlebten die Besucher auch am Donnerstagabend bei "um die Ecke 2" einen langen Abend. Wer durchhielt, wurde nach viereinhalb Stunden mit einem "Tutti Finale" am alten Postbahnhof belohnt und dufte sich über die Videoinstallation von Sim(rays)ir freuen. Davor lagen zehn Stationen, zunächst in und um die HebelHalle, später in der Bahnstadt, an denen die Tänzer Unerwartetes, Lustiges, Merkwürdiges und Großartiges zeigten. Jai Gonzales und Bernhard Fauser hatten den Schwerpunkt auf den iberoamerikanischen Raum gelegt, sodass die Choreographien immer auch mit viel Temperament und einer Menge Sinnlichkeit geboten wurden.

Hintergrund ArtOrt geht in die Verlängerung sal. Eigentlich sollte ja nach zehn Mal Schluss sein, aber weil Abschied nehmen so schwer ist, geht der ArtOrt 2016 in die Verlängerung. Außerdem hat der Dachverband Tanz das kommende Jahr unter das Motto "Dance now" gestellt, und dazu wollen Jai Gonzales und Bernhard Fauser ihren Beitrag leisten. Die beiden haben deshalb entschieden, dass es wieder internationalen, zeitgenössischen Tanz, Video und Performance an ausgesuchten Kunstorten in Heidelberg geben soll. "Mit dem zehnten Jubiläum in diesem Jahr war seit Längerem klar, dass wir uns treu bleiben und Neues entwickeln wollen. Die Nachfrage so vieler Fans hat uns gefreut und verblüfft", erklärte Bernhard Fauser. Fest stehen bereits der - nicht besonders einprägsame, dafür künstlerisch wertvolle - Titel: "ART016 mi(eet(s) KunsT." sowie die Termine. Bespielt werden vom 20. bis 24. Juli 2016 Museen, Galerien, Kirchen und Plätze, jeden Abend mit einem neuen Programm. Ein Bus soll das Publikum anschließend zur HebelHalle bringen, wo der Abend dann ausklingt.

Ausgangs- und Endpunkt des kultigen Tanzparcours, der zum zehnten, aber nicht zum letzten Mal stattfand, war die HebelHalle. Deren Innenhof hatte das Team mit einem künstlichen See, Rollrasen und Sitzplätzen in eine chillige Lounge verwandelt. Hier ließ sich schon vor Beginn der Veranstaltung bei einem kühlen Getränk und dezenter Klaviermusik, dargeboten von David Serebrjanik so entspannt verweilen, dass das Aufstehen etwas schwer fiel.

Auf der Bühne der HebelHalle demonstrierten dann Laura Aris und Alvaro Esteban Liebe zwischen zartem Bodypainting und animalischen Ausbrüchen. Mehr zu lachen hatten die Zuschauer bei Alexis Fernández, der fröhlich pfeifend Zementsäcke stemmte und dabei eindrucksvoll alle Muskeln seines Körpers spielen ließ. Was zumindest die Zuschauer in den vorderen Reihen gut verfolgen konnten, denn der Kubaner trat splitterfasernackt auf. Dass auch der Parkplatz "um die Ecke" als Tanzboden taugt, bewiesen sehr eindrucksvoll Nadia Vigueras und Elías Aguirre in einem Duett auf Händen und Füßen. Eigentlich sollten die beiden auf einer Wiese tanzen, doch ein dort entdecktes Wespennest erzwang die Verlegung auf den puren Asphalt.

In einem Solo im Hof der HebelHalle zeigte Aguirre, welch engen Bezug Tanz zur Natur haben kann. Während aus den Lautsprechern Tierstimmen ertönten und Vogelstimmen zwitscherten, verwandelte sich der Tänzer wie traumvergessen selbst in ein Stück Natur. Die Zuschauer hielten den Atem an und ließen sich verzaubern.

Vier Männer, drei Frauen und vier Schaukeln sind die Zutaten von "La Valse". Jai Gonzales hat sich auf ihre ganz eigene Art mit Maurice Ravels Walzerkomposition aus dem Jahr 1914 auseinandergesetzt. Bereits im März bei den "Raumexperimenten" in der HebelHalle begeistert gefeiert, beeindruckte das Ensemble wieder durch sein auf den Punkt genaues Zusammenspiel. Da wird nicht nur ein bisschen gewippt, die Tänzer und Tänzerinnen fliegen durch die Luft, tauschen die Plätze, liegen bäuchlings auf dem Boden, während die Schaukel über sie hinwegschwingt. Mittendrin dabei Bernhard Fauser, akrobatisch ganz bei sich und mit sichtlicher Freude dabei.

Mexikanisches Temperament und Macho-Qualitäten bewies das Ensemble "Moving Borders". zum Thema "Freundschaft" wurde gerauft, gestritten und mit stolz geschwellter Brust Erfolge gefeiert. Eine junge blonde Zuschauerin aus der ersten Reihe durfte ebenfalls kurz auf die Bühne - als attraktive Staffage.

Info: ArtOrt015 ist noch am 25. und 26.7. um 20.30 Uhr zu sehen. Karten unter www.reservix.de