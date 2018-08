Von Victor Trofimov

Mannheim. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen die Stummfilmadaption der Nibelungensage eines "international gefeierten Performancedous". Der Film läuft ab, und bevor Sie sehen, dass etwas auf der Leinwand geschieht, hören Sie es: Ton- und Filmspur laufen nicht synchron. Wenige Sekunden, bevor Siegfried von Hagens Speer durchstoßen wird, hört man schon seinen Todesseufzer. Zwischendurch wird dann auch an der Helligkeit des Films gedreht, was von mehrmaligem Knacken der Tonspur begleitet wird. Nach der Pause hat sich der Saal um ein Fünftel geleert, und einige der letzten wackeren Besucher schielen verstohlen auf ihr Smartphone, um abzuschätzen, wann sie endlich befreit werden könnten. So viel zur technischen Umsetzung der ersten und bislang einzigen Vorführung des Films "Nibelungen Cycle" im Mannheimer Nationaltheater.

Wäre nicht die Menge an technischen Patzern, könnte man sich sogar mit der Idee hinter "Nibelungen Cycle" anfreunden. An Fritz Langs Stummfilmklassiker aus dem Jahre 1924, damals als technisches Meisterwerk gerühmt, reicht das Projekt des Nature Theater of Oklahoma nicht heran. Der parodistische Neuaufguss ist alles andere als meisterlich. Zumal sich die Inspiration der Regisseure nur in den Auftritten eines Vögelchens, das Siegfried mit Rat zur Seite steht, und den schon erwähnten Soundeffekten im Stummfilmstil erahnen lässt.

Auch bei der sprachlichen Umsetzung nahmen die Regisseure Pavol Liška und Kelly Cooper auf das Publikum keine Rücksicht, denn sie präsentieren die Zwischentitel, die ja dem Verständnis dienen sollen, auf Englisch. Manchmal auch auf "Denglisch", also einem Mix aus Deutsch und Englisch. Die wenigen deutschen Worte dienen lediglich dem Versuch, dem Publikum ein paar Lacher zu entlocken. So zum Beispiel mit dem Wörtchen "mitout", zu verstehen als Wortspiel mit dem englischen "without". Ein bisschen wirr also. Der mythische Stoff wird weiter verdunkelt. Es scheint so, als hätten sich lediglich die Laiendarsteller, die zum Teil aus der Region stammen, wirklich Mühe gegeben. Theatralisch drücken sie, wie bei Fritz Lang, auf der Leinwand ihre Emotionen aus. König Attila, gespielt von Jens Schambach aus Bensheim, ist ein gutes Beispiel hierfür. Seine Interpretation des grobschlächtigen, aber gutmütigen Hunnenkönigs ist durchaus lustig und ansprechend.

"Matchbox", das Format, in dem der "Nibelungen Cycle" produziert wurde, hat es sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar zu erschließen, nicht nur die drei Oberzentren Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Gedreht wurde der Film unter anderem in Lindenfels, Lorsch und in Weinheim. Schade nur, dass durch die Umsetzung viel verpatzt wurde. Plumper Humor, schlampige Präsentation, ideenloser Slapstick, kitschige Ironie und diverse Seitenhiebe gegen die Xenophobie zeugen vom holprigen Regiekonzept. Der exzessive Einsatz nackter Haut macht’s nicht interessanter. Ein nackter alter Mann geistert häufiger über die Leinwand und vergewaltigt die Nibelungen-Figur des Spielmanns Volker im Festsaal der Hunnen, wo es - wie im Original - zum blutigen Finale kommt.

Eine vertane Chance, sie würdigt weder Fritz Lang noch die Nibelungen-Region. Vorerst sind keine weiteren Vorstellungstermine geplant. Möglicherweise wird aber das nächste "Matchbox"-Projekt interessanter. Der "Tatort Neckartal" soll in interaktiver Weise mit Beteiligten aus der Region im öffentlichen Nahverkehr gefilmt werden. Wer sich schon immer mal als Detektiv versuchen wollte, kann das bis zum 23. September bei Proben in der S-Bahn tun. Ab dem 2. Oktober wird das Ergebnis im Nationaltheater gezeigt.