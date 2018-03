Von ansteckender Fröhlichkeit: Tanz-Trio aus dem Senegal in André Hellers 'Afrika! Afrika!'. Premiere war in Baden-Baden, Ende November kommt die Show auch nach Mannheim. Dort wird sie im Rosengarten gezeigt. Foto: zg

Von Volker Oesterreich

Das Schwere wird leicht und das Unmögliche möglich gemacht. André Heller ist wieder da und präsentiert seine mitreißenden Varieté-Show "Afrika! Afrika!". Einmal mehr bezirzt er sein Publikum mit Tempo und Rhythmus, mit Artistik und Einfallsreichtum, mit überwältigender Exotik und purer Schönheit. 2006 tourte er erstmals durch die Lande und lockte an die vier Millionen Besucher an. Nun ist das Chamäleon der Künste zurück mit "Afrika! Afrika!". Der Titel ist gleich geblieben, Programm, Arrangements und die Effekte auf der LED-Wand sind aber komplett neu. Auch die beteiligten Artisten, die meisten zwischen 18 und 25 Jahre jung, wurden neu rekrutiert. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Ländern des Schwarzen Kontinents und vibrieren vor Energie.

Diesmal wird nicht gezeltet, sondern das Spektakel geht in großen Theatern und Veranstaltungssälen über die Bühne. Zur Premiere wurde ins Festspielhaus Baden-Baden geladen, anschließend geht's bis Ende April 2014 quer durch Deutschland und Österreich. Im Mannheimer Rosengarten tritt die Truppe Ende November / Anfang Dezember auf, um das hiesige Publikum mit einer großen Dosis Lebensfreude anzustecken.

Die Namen aller Beteiligten zu nennen, ist schier unmöglich, im Hochglanz-Programmheft füllen sie vier Druckseiten. Einer sei aber neben dem künstlerischen Zampano André Heller, der die Initialzündung gab und für die Gesamtleitung verantwortlich ist, auf jeden Fall erwähnt: der Choreograf Georges Momboye. Er war als Talentscout unterwegs, stieß auf überwältigenden Zuspruch und gab dem Ganzen diesen enorm stark pulsierenden Rhythmus.

Die Artisten jonglieren und tanzen, sie bilden Menschenpyramiden, lassen Tische und große Tonkrüge auf ihren Zehenspitzen rotieren und können ihre filigranen Körper verbiegen, dass einem angst und bange wird. Die Gesetze der Schwerkraft und der Orthopädie werden hier völlig neu definiert. Hoffentlich, so denkt mancher in den Zuschauerreihen, können die Künstler, die sich jetzt mit einem Lächeln auf den Lippen in die unmöglichsten Positionen winden, auch noch schmerzfrei tanzen, wenn sie jenseits der 30 sind.

Alles vollzieht sich zu einem Soundteppich, der zwischen Miriam Makeba und "König der Löwen" zu oszillieren scheint. Die siebenköpfige, hoch über dem Geschehen positionierte Band beherrscht alle Facetten. Ihr temporeicher Ethnopop macht den Künstlern Beine. Musikalisch geleitet wird alles von Francky Moulet. Atemberaubend, wie seine Kunst zur perfekt choreografierten Basketball-Nummer passt, bei der ein Trupp von Artisten nacheinander aufs Trampolin springt, Salti vollführt, den Ball auf den Boden drischt, bis ihn der Letzte in den Korb donnert. Und sollte es mal nicht klappen - egal, dann fangen sie so federleicht von vorne an, als hätten sie Benzin im Blut.

Afrika-Bilder und -Klischees haben wir natürlich alle im Kopf. Man weiß von großer Armut und Not, von Kriegen und Katastrophen, von Diktaturen und Terror. "Afrika! Afrika!" zeigt ein anderes Bild: das der Lebensfreude und der überbordenden Kreativität. Trotzdem spart André Heller die Problemfelder nicht gänzlich aus, da auf der LED-Wand im Hintergrund auch Bilder aus der Zeit des Apartheid-Regimes oder über die Plackerei in den Diamantenminen erscheinen. Jede Medaille hat eben ihre zwei Seiten. Beim Publikum kommt dieses Konzept sehr gut an, Standing Ovations krönen am Ende die zweistündige Show.

Fi Info: "Afrika Afrika!" gastiert vom 27. November bis 2. Dezember im Mannheimer Rosengarten. Zuvor tritt die Truppe noch in Mainz, Düsseldorf, Klagenfurt, Innsbruck, Augsburg, Bremen und Hannover auf.