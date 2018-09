Von Matthias Roth

Zum 200. Geburtstag des Komponisten Richard Wagner führt das Mannheimer Nationaltheater den "Ring des Nibelungen" drei Mal zyklisch auf, im Mai, Juni und Juli. Aus diesem Grund sprachen wir mit dem Regisseur Achim Freyer, der Wagners Tetralogie inszenierte.

Achim Freyer: Entschuldigen Sie, dass ich so spät komme! Wir sind derzeit am Einrichten, Korrigieren, vor allem der Beleuchtung, am Verschlimmbessern also, und da ist die Zeit nur so gerannt.

Sie wohnen in Berlin, sind aber jetzt immer wieder in Mannheim?

Ja, am Nationaltheater. Wir wollen den "Ring" verfilmen, und da muss ich mit dem Bildregisseur einig werden, wie man das macht. Es werden Live-Aufzeichnungen gemacht, aber es soll später ein richtiger Film werden. Nicht abgefilmt in einer Einstellung. In Wotans Erzählungen sollen Bilder und Situation aus dem vorhergehenden Akt eingeblendet werden und so weiter. Man braucht eine ganz besondere Schnitttechnik, eine Dynamisierung, sonst langweilt man sich.

Meine Frage hat sich damit fast erübrigt, denn ich wollte Sie fragen, ob Wagner nun nach diesem Mannheimer "Ring" erst einmal für Sie gestorben ist.

Ich war vor einigen Tagen in der Stölzl-Inszenierung des "Fliegenden Holländers" in Berlin, eine fantastische Inszenierung, das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich natürlich sofort wieder neugierig werde.

Wagner hat Sie wirklich gepackt?

O ja, der Wagner hat in mir viel ausgelöst! Ich bin ja nicht nur eingesprungen für Christof Nel und habe für Klaus-Peter Kehr damit eine Rettung des "Ring"-Projekts ermöglicht. Es war ganz in meinem Interesse, noch einmal etwas ganz anderes, Deutsches, eher Intellektuelles zu machen als diese opulente Inszenierung in Los Angeles.

Man hörte, dass Ihr Los Angeles-"Ring" nicht gut angekommen sein soll, während er hier zum großen Erfolg wurde. Sind Amerikaner konservativer?

Da wurde viel Falsches in Umlauf gebracht. Ich habe das noch nie erlebt, dass Menschen nach jedem Akt euphorisch aufspringen, schreien und jubelten, ich auf die Bühne muss und man mich nicht mehr runter lässt. Es ist unglaublich, wie viel Begeisterung die Amerikaner aufbringen können!

Wie kam es zu den Schlagzeilen?

Die beiden Sänger, die da angeblich gegen die Gefährlichkeit der Bühne und die Unmöglichkeit der Regie protestierten, haben mit mir darüber diskutiert und sich auch gegenüber der Presse geäußert. Das hat Verwirrung gestiftet. Alle rieten mir, ich solle diese beiden Sänger sofort rauswerfen aus dem Ensemble. Aber sie sagten mir, dass sie das überhaupt nicht so geäußert hätten, wie das dann verbreitet wurde, und sie haben ihre Sache auch sehr gut gemacht. Da war für mich die Sache erledigt. Ein Konkurrenzdenken mit der New Yorker Met, die den "Ring" ebenfalls inszenierte, hat sicher eine Rolle gespielt, und das ist deshalb von der Presse so ausgeschlachtet worden.

Ihre allererste Wagner-Inszenierung war ein "Tristan" (1994). War der Zugang zu Wagner leicht für Sie?

Nun, ich wollte auf jeden Fall etwas von diesem großen Künstler inszenieren, aber hätte nie gedacht, dass das mal "mein Mann" sein würde. Er ist mir auch bis heute noch nicht im Traum erschienen, obwohl ich Wagner jetzt öfter inszeniert habe. Soll heißen: Ich bin mit ihm noch nicht fertig!

Eine frühe Anfrage aus Bayreuth hatten sie abgelehnt. Würde Sie es heute reizen, dort zu inszenieren?

Das ist so lange her: Nach meiner ersten Inszenierung ("Iphigenie auf Tauris" an der Münchener Staatsoper) wollte sich Wolfgang Wagner mit mir treffen, und da sagte ich, das brauche er gar nicht zu versuchen. Seither haben Heiner Müller, Christoph Schlingensief, Hans Neuenfels und andere Leute, die ich sehr schätze und schätzte, da inszeniert. Ich denke, das ist ein Theater, das offen ist wie andere.

Wie stehen Sie zur Person Wagner selbst?

Ehrlich: Ich kenne Wagner nur aus seinen Werken, aus den Handlungen seiner Figuren, und ich bin leidenschaftlich überzeugt von allen charakterlichen Haltungen in seinen Stücken. Sie sind so weise und zeigen ein Menschenbild mit all seinen Abgründen, Gefährlichkeiten und Eigensüchtigkeiten, dass ich mir gut vorstellen kann, dass er in seiner eigenen Gesellschaft, in seiner Lage des Misserfolgs und der Nichtanerkennung, auch des großen Erfolgs anderer, die er nicht schätzte, dass da in ihm sehr viel Aggression und Widerstand entstanden ist. Und den hat er in der Kunst ausgedrückt, und ich finde das immer plausibel und notwendig.

Was fasziniert Sie so an Wagners Werken?

Wenn ich kühn sein will, muss ich sagen, dass keiner sonst so viel Revolution in der Kunst und mit der Kunst gemacht hat wie Wagner. Und das mit großer Nachhaltigkeit! Alle meine Kollegen und Freunde, Komponisten wie Dieter Schnebel, Helmut Lachenmann - der sich völlig gegen Wagner wehrt! -, oder Salvatore Sciarrino, selbst John Cage: Sie alle sind nicht frei von dieser Entdeckung, die Wagner machte. Dieses Gesamtskunstwerks-Denken, das heißt, dass nicht nur der Klang und die Sprache, sondern der Raum eine Ausdehnung erfährt, wie es im bürgerlichen Theater (das er damals bekämpfte) in keiner Weise möglich ist. Deshalb hat er auch ein eigenes Haus gebaut. Das war nur konsequent.

Cage, Schnebel, Lachenmann - sie alle versuchten, eine Art "totales Theater" zu machen - ohne Wagnerbezug.

Das denkt man immer.

Sie sind auch relativ damit gescheitert. Muss einen das wundern?

Nun, ich habe mich auch nie auf Brecht berufen, aber wenn ich meine Arbeit rückblickend ansehe, muss ich zugeben: Es sind richtige Brecht-Zitate darin - und ich habe das selbst nicht gemerkt. Ich glaube, Wagner ist präsent, ohne dass man ihn wahrnimmt. Er ist einfach der Vertreter der romantischen Epoche, der über die Zeitlosigkeit einen Verfremdungseffekt erzielte, dass der Zuschauer in die Ferne gerückt wird und sich selbst auf der Bühne erst entdecken muss. Je lebensnaher die Vorgänge auf der Bühne sind, desto weniger erkennen wir uns darin.

Erst in der "Götterdämmerung" gibt es ja wirkliche Menschen, und die sind plötzlich alle gleich uniformiert. Diese ewig tanzende Lustgesellschaft! Alle in der gleichen Siegfried-Mode mit gelben Perücken! Es wird so unglaublich uniform und ähnlich gehandelt und gedacht in unserer Gesellschaft, das muss man den Leuten auch mal zeigen.

Info: Zyklus I: 22. Mai (Rheingold)/ 25. Mai (Walküre)/ 31. Mai (Siegfried)/ 2. Juni (Götterdämmerung). Zyklus II: 7. Juni (R.)/ 8. Juni (W.)/ 14. Juni (S.)/ 16. Juni (G.). Zyklus III: 28. Juni (R.)/ 30. Juni (W.)/ 4. Juli (S.)/ 7. Juli (G.). Karten: 0621/1 68 01 50. Internet: www. nationaltheater-mannheim.de