Von Harald Berlinghof

Wasser kommt durch's Dach, Feinstaub und Ungeziefer dringen von außen in eines der Depots der Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ein und bedrohen rund 400.000 Exponate, die dort lagern. Das ist rund ein Drittel des gesamten Depotbestandes der Museen. Deshalb wird das Jahr 2015 ganz im Zeichen des Umzugs dieses Teils des Depots der rem stehen. "Wir müssen im nächsten Jahr alle Kräfte des Hauses bündeln, um die Verlagerung der Depotbestände in eine neue Unterkunft zu schaffen", erklärte gestern der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, Prof. Alfried Wieczorek, in Mannheim.

Derzeit laufen die Planung und die Ertüchtigung der neuen Halle, die sich im Gewerbegebiet Mallau befinden soll. Eine energetische Sanierung und eine Installierung von Anlagen, die das Raumklima stabilisieren, erfolgt dort gegenwärtig. Eine Reinigung und Sterilisierung der Objekte sind unabdingbar, um unliebsame sechsbeinige Besucher nicht dorthin mitzuschleppen.

Vor allem wird dort aber ein "Hochsicherheitsdepot" entstehen, das mit neuester Sicherheitstechnologie ausgerüstet ist, wie Wieczorek betonte. "Das hat dieselben Sicherheitsstandards, wie sie in modernen Großbanken üblich sind", sagt er und meint damit wohl in Richtung aller Langfinger: Probiert es erst gar nicht. "Wir sind sicher, dass das Lager sicher ist", so der Museumsleiter.

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Museums ist die Bewahrung der ihm anvertrauten Objekte. Dieser Aufgabe sieht man sich bei den rem in einem der alten Depots, das die Verantwortlichen als "Sorgenkind" bezeichnen, nicht mehr gewachsen. Vor allem Exponate, die mit organischen Bestandteilen bestückt sind wie Wolle, Textilien oder Federn, sind bedroht, wie die Restauratorin Eva-Maria Günther erläuterte. Inzwischen sind die rem-Mitarbeiter damit beschäftigt die Objekte, die verlagert werden sollen, zu dekontaminieren. Dies geschieht unter anderem durch ein Erhitzen auf 55 Grad Celsius, weil bei dieser Temperatur Insekteneier, Insektenlarven und die Insekten selbst absterben.

Für die Stadt Mannheim hat der Generaldirektor eine gute Nachricht. Der Umzug, der etwa fünf Millionen Euro kostet, wird keinen Cent an öffentlichen Geldern benötigen. 4,5 Millionen Euro an Investitionskosten für das neue Depot trägt die Brombeeren-Stiftung. Eine halbe Million Euro Kosten für den Umzug selbst kommt aus weiteren Drittmitteln des Museums. Die Brombeeren-Stiftung fördert seit 2013 die Arbeit der rem mit einem Millionenbetrag.

Traudl Engelhorn hat die neue Stiftung ins Leben gerufen. Sie ist mit einem Stiftungskapital in Höhe von 20 Millionen Euro ausgestattet. Der Name der Stiftung lehnt sich an den Namen einer Schweizer Stiftung an, die ebenfalls von Traudl Engelhorn dotiert ist. Gegenwärtig investiert man jährlich rund 100.000 Euro im alten Depot für die Sicherung der Objekte. "Das ist im Grunde rausgeworfenes Geld", so Wieczorek.

Durch den Umzug wird sich die angekündigte große Barock-Ausstellung ins Jahr 2016 verschieben. Die im September geplanten Ausstellungen "Ägypten - Land der Unsterblichkeit" und über Naturkatastrophen von Atlantis bis heute, die bis ins Jahr 2015 hineinreichen, sollen unverändert durchgeführt werden.