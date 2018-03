Von Welf Grombacher

Heidelberg. Wenn der Postbote in seinem Büro in der Heidelberger Ingrimstraße anfragt, ob er ein Päckchen für den Nachbarn abgeben dürfe, sagt Klaus Staeck gerne ja. Es sei denn, es ist von Amazon. So ist er eben! Verantwortung beginnt an der eigenen Haustür. Das betonte er gerade auch im RNZ-Interview. Seit mehr als 50 Jahren mischt er sich in gesellschaftliche Debatten ein und wird nicht müde.

"Staecks Plakate sind fast so etwas wie ein Kompendium der deutschen Zeitgeschichte", schreibt René Grohnert, Leiter des Deutschen Plakatmuseums, im Katalog der großen Ausstellung "Sand fürs Getriebe", die das Folkwang Museum Essen aus Anlass des Geburtstags des Grafikers zeigt. Heute wird er 80 Jahre alt.

"Ruhestand" ist für diesen "Produzenten von Demokratiebedarf", wie er sich selbst gerne nennt, ein Fremdwort. "Nichts ist erledigt", lautet sein Credo. Und wer ihm in seinem Altstadt-Atelier zwischen Zeitungsausschnitten und taumelnden Papierstapeln begegnet, weiß, dass er es ernst damit meint.

Der "Sand fürs Getriebe" liegt im ersten Saal dann auch gleich bereit. In Säcken verpackt, mit Griffen zum Mitnehmen. Eines der für Staeck eher seltenen Objekte aus dem Jahr 1986, von denen eine kleine Auswahl gezeigt wird. Geboren im sächsischen Pulsnitz und in Bitterfeld aufgewachsen, verließ er 1956 die DDR, weil er nicht Architektur studieren durfte und der Rektor im nahelegte, er solle es doch mit einer Maurerlehre versuchen. In Heidelberg studierte er Jura, weil er glaubte, das Studium dauere lang genug, um sich als Künstler zu etablieren.

Auf dem Heidelberger Marktplatz: der Grafiker Klaus Staeck (links) im Gespräch mit seinem Kollegen Götz Gramlich. Foto: zg

Für den Asta machte er erste Plakate. Das Geld zum Leben wollte er mit Holzschnitten verdienen, von denen die Retrospektive erstmals einen umfassenden Überblick bietet. Konstruktivistisch muten sie an, erinnern an Maschinen und Großrechner. Schwarz dominiert, dazu ein leuchtendes Rot, Orange oder Giftgrün. Schon 1968 verschwindet diese Technik aus dem Oeuvre, und Staeck wendet sich den Siebdrucken zu. Von 100, die er druckte, verkaufte er zwei. Also musste er weiter studieren und nach dem Staatsexamen sogar eine Zeit lang als Anwalt arbeiten.

Hintergrund Götz Gramlich, Grafiker und Organisator der Heidelberger Plakataktion "Mut zur Wut", gratuliert Klaus Staeck "Je mehr ich mich mit Klaus Staeck beschäftigte, umso mehr hat er mich beeindruckt. Dieser Typ ist ganz schön umtriebig und hat einen unglaublichen Output, dachte ich. Meine Grafik soll berühren, nahm ich mir vor. Zum Denken anregen, Aha-Effekte auslösen, [+] Lesen Sie mehr Götz Gramlich, Grafiker und Organisator der Heidelberger Plakataktion "Mut zur Wut", gratuliert Klaus Staeck "Je mehr ich mich mit Klaus Staeck beschäftigte, umso mehr hat er mich beeindruckt. Dieser Typ ist ganz schön umtriebig und hat einen unglaublichen Output, dachte ich. Meine Grafik soll berühren, nahm ich mir vor. Zum Denken anregen, Aha-Effekte auslösen, geistreich sein. Also so, wie ich das von den alten Meistern kannte. Natürlich auch von Staeck. Im Studium hatte ich gelernt, wie man komplexe Dinge visuell vereinfacht, damit sie schnell verstanden werden. Das wollte ich nun nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das war auch einer der Beweggründe, die Marcello Lucas und mich dazu brachten, den Plakatwettbewerb "Mut zur Wut" ins Leben zu rufen. Und natürlich luden wir Klaus Staeck in die Jury zur ersten Runde im Jahr 2010 ein. Als ich ihm das erste Mal persönlich gegenüber stand, war mein Eindruck: seriös. Und ziemlich eloquent. Bei der Auswahl der Plakate kam er schnell auf den Punkt, sah sofort, was funktioniert, was nicht. Kein Wunder angesichts seiner Erfahrungen. Außerdem fiel mir auf, dass er, außer Anzug mit Lederschuhen auch rote Hosenträger und einen Jutebeutel trug. Und ich bemerkte, dass nicht nur sein Äußeres einen genauen Blick verdient, sondern auch sein Humor, bei dem feinsinnige Ironie und ab und an auch Zynismus mitschwingen. Eine andere Eigenschaft, die ich seit Jahren an ihm bewundere, ist seine Fähigkeit, diffizile Zusammenhänge schnell, kristallklar und sehr objektiv zu betrachten und gleichzeitig subjektiv zu bewerten. Vielleicht ist diese Gabe auch das Geheimnis seiner außergewöhnlichen Kunst."

[-] Weniger anzeigen

Das Jurastudium habe ihm als Künstler geholfen, sagt er heute. Weil er dabei lernte, sich kurz zu fassen. Vor allem aber bei den 41 Prozessen, die gegen ihn geführt wurden. Allesamt hat er zu seinen Gunsten entscheiden können. Als Aufklärer und Anstifter sieht er sich. So mancher fühlte sich durch seine Plakate angegriffen. In Essen hängen 200 von ihnen in barocker Tapetenhängung übereinander. Sie sind das Herzstück der Schau. Der "Sozialfall", auf dem Dürers alte Mutter zu sehen ist, dazu der von Staeck aufgedruckte rote Schriftzug: "Würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten?" An 330 extra für diesen Zweck gemietete Litfaßsäulen klebten er und Gerhard Steidl 1971 in Nürnberg die Plakate, um gegen den Mietwucher der gleichzeitig dort tagenden Makler zu demonstrieren. Oder das in einer Auflage von 75.000 Exemplaren gedruckte und somit eines seiner bekanntesten Plakate von Staeck mit dem Titel "Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen" (1972), das ein modernes Haus des International Style orange leuchtend unter blauem Himmel zeigt.

Nicht zu vergessen das Plakat mit dem Schriftzug "Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es", auf das Klaus Staeck die Vorstandsvorsitzenden der Hoechst AG mit Porträt und Telefonnummer druckte, um gegen Fluorchlorkohlenwasserstoffe zu protestieren. Klar konnten die das nicht auf sich sitzen lassen und strebten einen Prozess an, den Staeck gewann. Wie auch den gegen Philipp Jenninger, seinerzeit parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, der 1976 mit Parteikollegen die missliebigen Plakate des Künstlers von den Wänden riss und sich dafür verantworten musste. Als "Bonner Bildersturm" ging die Aktion, die im Essener Folkwang Museum ebenso wie die von Staeck 1970 in Heidelberg initiierte "Intermedia" mit Zeitungsartikeln dokumentiert wird, in die Geschichte ein.

Das fotografische Werk des ehemaligen Berliner Akademie-Präsidenten kommt vielleicht etwas kurz. Das aber ist nur ein kleiner Schönheitsfehler der Retrospektive, die sonst einen guten Überblick bietet. Die neuesten Plakate in der Ausstellung kritisieren Ausländerhass, Klimapolitik, Trump und die Steuertricks der Internetriesen Amazon oder Google.

Info: "Klaus Staeck: Sand fürs Getriebe". Museum Folkwang in Essen, Museumsplatz 1. Veranstaltungen zur Ausstellung. Dienstag/Mittwoch: 10-18 Uhr; Donnerstag/Freitag: 10-20 Uhr; Samstag/Sonntag: 10-18 Uhr. Bis zum 8. April. Katalog: 20 Euro.