Angetreten zum Applaus: die Preisträger des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg, ganz rechts Festival-Direktor Michael Kötz, neben ihm Vanessa Picciarelli, die Drehbuchautorin von "See you in Texas". Foto: iffmh

Von Stefan Otto

Das 66. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg ist vorüber. Es präsentierte 58 Filme, die "weit weg sind vom Ablenkungs- und Überwältigungskino, wie wir es sonst kennen", so Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz.

Der Hauptpreis, der Grand Newcomer Award, ging am Ende an den italienischen Beitrag "See you in Texas". Der konfliktarme, geradezu antidramatische Spielfilm von Vito Palmieri zeigt ein junges Bauernpaar, Silvia und Andrea, im norditalienischen Trentino. Der Film zeichne "ein intimes und delikates Porträt" der jungen Landwirte, "zerrissen zwischen ihren Ambitionen und Träumen", formulierte die dreiköpfige Jury und beschrieb das Ergebnis als "wunderschönes Beispiel für die Renaissance des Neorealismus". Es sei eine einstimmige, letztendlich "superleichte" Entscheidung gewesen, berichtete die niederländische Jurorin Claudia Landsberger. In Vertretung des Regisseurs nahm die Drehbuchautorin Vanessa Picciarelli die rote Preis-Trophäe entgegen.

Der Special Achievement Award für eine außergewöhnliche Leistung ging an den kasachischen Regisseur Sabit Kurmanbekov für "Oralman", "eine visuell dramatische und emotional berührende Geschichte über eine Familie, die in ihr Heimatland zurückkehrt", so die Jury, und "über die Überwindung von kulturellen und religiösen Differenzen". Seinen ruhigen, emotional berührenden Film über ethnische Kasachen, die aus der afghanischen Provinz Kundus wieder nach Kasachstan gehen, lobte ausdrücklich auch die Ökumenische Jury, die von der katholischen und protestantischen Kirche Deutschlands zusammengestellt wird. "Dankeschön Festival, danke schön Mannheim, danke schön Deutschland!", rief Kurmanbekov und erklärte, dieses Festival beweise, "dass die ganze Welt verbunden ist und dass wir uns verstehen können".

Den Special Newcomer Award für den besten unkonventionell erzählten Spielfilm erhielt "Baboy Halas" von Bagane Fiola. Der Film von den Philippinen überwinde eine ethnografische Erzählstruktur und nehme die Zuschauer auf eine außerordentliche und aufregende Reise zu den Geheimnissen des Volkes der Matigsalug mit, begründete die Jury ihre Entscheidung. "Wailings in the Forest" überrasche außerdem mit der Erkenntnis, dass das Leben im Dschungel sich gar nicht so sehr von unserem westlichen Alltag unterscheide. Der Publikumspreis ging wegen annähernder Stimmengleichheit zu gleichen Teilen an die Familiendramen "Une vie ailleurs" und "Zer". Der französische Film "Life beyond me", der das Festival eröffnet hatte, wurde außerdem mit dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet, der türkische Beitrag "Zer" mit dem internationalen Filmkritiker-Preis. Das Werk voller Musik, Humor, Liebe und Poesie, das der Regisseur Kazim Öz regelrecht komponiert habe, so die Kritiker-Jury, führt einen jungen Musiker von New York in die Türkei und offenbart ihm die kurdischen Wurzeln seiner Familie. "Das ist das erste Mal, seit ich das Festival mache, dass Publikum und Kritiker demselben Film einen Preis geben", staunte Festivaldirektor Michael Kötz.

Insgesamt seien 45.000 Tickets verkauft worden und einschließlich der Fachbesucher etwa 55.000 Kinobesuche zu zählen gewesen, resümierte Kötz in einer Pressekonferenz vor der Preisverleihung. "Ein paar Prozent weniger als letztes Jahr, aber ungefähr dasselbe." Die Besucher seien etwa gleichmäßig auf die Festivalstädte Heidelberg und Mannheim verteilt, wobei die Branche sich vorwiegend in Mannheim treffe. 400 Gäste, darunter Produzenten, Regisseure und Schauspieler aus 40 Ländern hätten teilgenommen.

Das 67. Filmfestival wird vom 15. bis 25. November 2018 stattfinden. Da die Campbell Barracks dann voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen werden, ist ein Umzug der Kinozelte auf den Heidelberger Messplatz geplant. Schade, denn die Campbell Barracks kamen beim Publikum gut an.