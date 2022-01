Von Hans-Joachim Of

Kraichgau. Sie wurden mit dem Bambi, dem Echo, der Goldenen Europa, der Goldenen Stimmgabel und vielen weiteren Preisen ausgezeichnet, haben unzählige Gold- und Silberplatten erhalten und mit ihrem Lied vom kleinen Zitronenbäumchen weltweite Erfolge gefeiert. Der Hit "Lemon Tree" vom zweiten Fools-Garden-Album "Dish of the Day" war vor 25 Jahren wochenlang an der Spitze und verkaufte sich weit mehr als ein Million Mal.

Die Folge waren große Liveshows in Deutschland, Europa und Asien. Und auch nach diesem raketenhaften Erfolg, der alles andere als ein "One-Hit-Wonder" war, gelangen der damals fünfköpfigen Gruppe mit Titeln wie "Wild Days", "It Can Happen", "Why did she go" oder "Innocence" immer wieder Radiohits und Chartnotierungen. Mit dem Song "Closer" avancierten sie in Russland sogar zu Stars.

Sänger Peter Freundenthaler und Gitarrist Volker Hinkel – bis heute die einzig verbliebenen Musiker der ursprünglichen Besetzung – hatten die Gruppe 1991 in Pforzheim gegründet und waren zunächst auch im Kraichgau aktiv. Jetzt feiern sie ihr 30-jähriges Bestehen und haben ihr elftes Album "Captain ... Coast Is Clear" herausgebracht. Ob es auch in der Rhein-Neckar-Region bei Livekonzerten zu hören sein wird? "Wir arbeiten daran", verkünden Hinkel und Freudenthaler.

Fools Garden wurde in der Vergangenheit immer wieder mit den Beatles verglichen. Das neue Album überrascht jedoch mit Synthesizer-Sound, der am Computer entstanden ist und damit in gewisser Weise einen Abschied vom Gitarren-Pop vergangener Jahre markiert. Elektronische Töne im Stil von Coldplay dominieren auf der aktuellen Platte die insgesamt 14 Stücke.

"Wegen Corona fiel unsere fest eingeplante Jubiläumstour leider aus", teilt Peter Freudenthaler mit. "30 Jahre Fools Garden – 25 Jahre Lemon Tree" wird in diesem Jahr aber nachgeholt, heißt es aus dem Band-Lager, und falls es auch in der Region Konzerte geben wird, steht dabei mit ziemlicher Sicherheit auch der große Hit auf der Set-List.

"Lemon Tree" schaffte es sogar bis in den Lehrplan der baden-württembergischen Schulklassen. "Das Lied wird an den Schulen im Musikunterricht analysiert, das war im Unterricht meiner Tochter schon so", erzählt Freudenthaler. Dies sei sogar an englischen Schulen der Fall. "Seltsam, bei einem relativ einfachen Text", findet der heute 58-jährige Sänger, der immer noch ein jungenhaftes Lächeln hat.