Von Welf Grombacher

Heidelberg. Berlin macht auf ihn einen "denkbar sauertöpfischen Eindruck" und die Berliner sehen außerdem "so durch und durch deutsch" aus, dass er nach nur einem Tag schon weiter flieht. Der Kölner Dom gefällt ihm überhaupt nicht ("Spitzen, Spitzen und nichts als Spitzen") und erinnert ihn irgendwie an ein "Zierstück in der Art eines Briefbeschwerers". Und das holde Heidelberg nennt er abschätzig gar ein "in Windstille und Ordnung versteinertes deutsches Professorenstädtchen".

Mehrmals bereiste Fjodor Dostojewski (1821-1881) Deutschland. So richtig warm wurde er damit nie, wie ein kurzweiliges Büchlein von Karla Hielscher belegt, das jetzt gerade rechtzeitig zum 200. Geburtstag des Schriftstellers am 11. November erschienen ist. Mit historischen Stichen reich illustriert zeichnet es den Weg des nach zehn Jahren Zwangsarbeit in Sibirien gesundheitlich stark angeschlagenen Dostojewski nach, der in Wiesbaden, Bad Homburg, Baden-Baden und Bad Ems seine Epilepsie und später sein Lungenemphysem auskurieren wollte. Wenigstens gab ihm das den Anlass zu seinen Reisen und brachte ihm 1863 ein Reisedarlehen der "Gesellschaft zur Unterstützung notleidender Schriftsteller und Wissenschaftler" ein. In Wahrheit aber frönte er in den mondänen Kurbädern seiner Spielsucht, die ihn derart fesselte, dass er für die Schönheit des Landes keine Augen hatte.

1862 besucht er erstmals für einen Tag Wiesbaden, von dem er im Reiseführer gelesen hat: "Hazardspiele aller Art sind vorhanden." Im Jahr darauf bleibt er länger und schreibt anfangs seiner Schwägerin noch überheblich von den anderen Gästen: "Alle verspielen Haus und Hof, weil sie nicht zu spielen verstehen." Wo das Geheimnis des Erfolgs am Spieltisch doch sei, "sich in jeder Minute ungeachtet aller Höhen und Tiefen des Spiels zu beherrschen und nicht in Leidenschaft zu geraten". Zwei Wochen später dann hat Dostojewski selbst alles bis zum Letzten verzockt. Immer wieder wird es ihm in den kommenden Jahren so gehen. In Wiesbaden verpfändet er seine Uhr. In Baden-Baden die beiden Eheringe. Und in Dresden, wo er 1869 auf der Flucht vor seinen Gläubigern mit seiner schwangeren zweiten Frau Anna Grigorjewna für zwei Jahre strandet, sogar seine Hose.

"Hier könnte man leben, wenn das verdammte Roulette nicht wäre", schreibt er Anna aus Bad Homburg, wo er zwei Monate festsitzt, weil ihm das Geld zur Abreise fehlt. Der Wirt serviert ihm kein Essen mehr, nur Tee, und verweigert ihm sogar die Kerzen, um nachts zu schreiben. Wie soll er da seinen Roman "Schuld und Sühne" zu Ende bringen? Während Dostojewski emsig Freunde und Verleger mit Bettelbriefen bombardiert und von Tag zu Tag seine Frau vertröstet, eilt die dreimal am Tag zum Bahnhof, weil sie hofft, dass er endlich zurückkommt.

Wie groß seine Not ist, geht aus folgenden Zeilen seines Bittbriefes hervor: "Gib um Gottes Willen dem Bankier die Adresse ganz genau an, Homburg und nicht Hamburg, schreibe die Adresse auf ein Stück Papier." Noch heute streiten sich, wie Hielscher schreibt, Wiesbaden, Baden-Baden und Bad Homburg, wer das Vorbild für das "Roulettenburg" im Roman "Der Spieler" abgegeben habe. In einleitenden Texten widmet sich die Slawistin den Kurorten und fügt Briefe und Tagebucheinträge an, damit sich der Leser ein Bild machen kann. Das Buch wird so zur launigen Lektüre.

Über den sauren sächsischen Wein klagt Dostojewski ebenso wie über den Kaffee, den man in ganz Deutschland nicht besser kenne, oder die Hotelnachbarn in Bad Ems: "Mutter und Tochter, anscheinend aus Griechenland … Im ganzen Leben ist mir so eine unermüdliche Geschwätzigkeit noch nicht begegnet, ich jedoch werde arbeiten, lesen, schreiben müssen – wie soll ich das bei so pausenlosem Geschwätz anstellen?" Und dann spielt auch noch die Kurkapelle kaum Mozart und Beethoven, "sondern immer nur Wagner (die höchst langweilige deutsche Kanaille …)".

Info: Karla Hielscher (Hg.): "Dostojewski in Deutschland". Insel Taschenbuch, 304 Seiten, 14 Euro.