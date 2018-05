In diesem Haus in der Simeongasse in Trier wohnte Marx von 1819 bis 1835. Foto: dpa

voe. Karl Marx hat Hochkonjunktur - vor allem in Trier, seiner Geburtsstadt. Vor genau 150 Jahren - im September 1867 - erschien in Hamburg der erste Band seines Hauptwerks "Das Kapital". Heute gehört es zum Weltdokumentenerbe der Unesco. Neben der Bibel zählt "Das Kapital" zu den auflagenstärksten Büchern der Welt und zugleich zu den einflussreichsten und meist diskutierten.

"Das Kapital" spielt im kommenden Jahr auch eine wichtige Rolle in der großen Landesausstellung "Karl Marx 1818-1883 - Leben. Werk. Zeit" in Trier. Zu den wichtigsten Exponaten gehören handschriftliche Notizhefte, in denen Marx seine Materialsammlung und Ideen für "Das Kapital" festhielt, sowie sein persönliches und mit Anmerkungen versehenes Exemplar der Erstausgabe.

Die Landesausstellung wird anlässlich des 200. Geburtstags des Philosophen von Mai bis Oktober 2018 in zwei Museen in Trier gezeigt und beschäftigt sich als erste kulturhistorische Ausstellung umfassend mit Marx‘ Leben, seinen bedeutenden Werken, zu dem auch "Das Kommunistische Manifest" gehört, und dem vielfältigen Wirken in seiner Zeit.

160 Notizhefte füllte Marx während seines Londoner Exils bei seinen regelmäßigen Besuchen der Bibliothek im British Museum mit seinen Exzerpten und Ideen für "Das Kapital". Fünf dieser Hefte mit unterschiedlicher Thematik, die im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam aufbewahrt werden, kommen im nächsten Jahr als Leihgabe ins Rheinische Landesmuseum Trier. Die Hefte, die auch Zeichnungen und eingeklebte Zeitungsartikel enthalten, vermitteln anschaulich, wie Marx arbeitete.

Im Stadtmuseum Simeonstift Trier, das unter dem Titel "Stationen eines Lebens" das bewegte Leben von Marx beleuchtet, spielt "Das Kapital" eine zentrale Rolle in der biografischen Einbettung: Der Stadt Manchester, die für Marx die Hinwendung zu ökonomischen Studien bedeutete, wird eine eigene Station gewidmet. In der Anschauung der dortigen Produktionsbedingungen wurde der Grundstein für die Analysen in "Das Kapital" gelegt. Die große Ausstellungsabteilung zu Marx’ Leben in London wird sich ausführlich der Arbeit an dem zentralen Werk widmen. Zu besichtigen sind dort auch Ansichten der Bibliothek des British Museum, wo Marx einen Großteil seiner Arbeitszeit verbrachte.

Auch der Buchmarkt reagiert bereits auf das bevorstehende Großereignis im nächsten Jahr. Dieser Tage erscheint bei Bertelsmann Jürgen Neffes Biografie "Marx. Der Unvollendete" (656 Seiten, 28 Euro). Laut Verlagsankündigung werde darin vom Leben eines Flüchtlings und geduldeten Staatenlosen berichtet, der für seine Überzeugungen keine Opfer gescheut habe: "Weder Krankheit, Armut, Ehekrisen noch Familientragödien halten ihn davon ab, beharrlich an seinem Werk zu arbeiten. Mit seiner Analyse des Kapitalismus als entfesseltes System sagt er die globalisierte Welt unserer Tage bis hin zur Finanzkrise voraus."

FiInfo: www.karl-marx-ausstellung.de