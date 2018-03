Dennis Wittberg & die Schellack Solisten – da deutet der Name schon an, dass die Formation musikalisch in die 1920er und 30er Jahre gehört. In ihrem Best-of-Programm „Hallo süße Frau“ präsentiert die Combo am Freitag, 23. März, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen Hits der Neuen Deutschen Welle aus den 1980er Jahren im Stil der 20er Jahre. Karten für 28,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.