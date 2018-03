Abonnement, Anzeigen und Verlag

Wichtige Hinweise zu allen Kontaktformularen: Bitte achten Sie bei der Eingabe darauf, Straße und Hausnummer nicht in das gleiche Feld einzutragen sowie das "Capcha"-Feld unter dem Formular auszufüllen!

Kontaktformular Leserbriefe

Hier können Sie Ihren Leserbriefe an die Redaktion einstellen. Falls sie diesen per Post schicken wollen, adressieren Sie Ihren Leserbrief an:

Rhein-Neckar-Zeitung

Leserforum

Neugasse 2

69117 Heidelberg

Name und Anschrift bitte nicht vergessen.

Die Redaktion behält sich Kürzungen vor!

Kontaktformular unseres Kundenservices

Für Fragen zum Abonnement, Urlaubsnachsendung, Abounterbrechung, E-Paper oder Prämienshop. Falls vorhanden, geben Sie ihre Abonnenten-Nummer an.

Kontaktformular unserer Anzeigenabteilung

Für Fragen zu Anzeigen, Online-Werbung, Traueranzeigen, Flohmarkt oder Sonderthemen. In dem Feld "Empfänger" können Sie den Adressaten auswählen.

Formular Chiffre-Antwort

Hier können Sie auf Chiffre-Anzeigen antworten.

Online-Service-Center (OSC)

Für Anfragen rund um Anzeigen oder Vertriebsanliegen.

Kontaktformular der RNZ-Medienberater

Über dieses Kontaktformular können Sie jeden RNZ-Mediaberater individuell erreichen.

Hier geht es zum allgemeinen Widerrufsformular.

Geschäftsstellen, Redaktionen und Sekretariate

Bitte senden Sie Ihre Presseinformationen an die zuständige Redaktion oder Geschäftsstelle. Die Redaktionen erreichen Sie über folgende Eingabeformulare:

Geschäftsstellen

Redaktionen

Sekretariate

Hier finden Sie Adressen und Öffnungszeiten.

Allgemeine Fragen

Über das allgemeine Kontaktformular können Sie schnell Kontakt mit der RNZ aufnehmen, wenn Sie zum Beispiel eine Archivanfrage haben, oder Ihnen die Auswahllisten nicht weiterhelfen.

Über das Kontaktformular der Onlineredaktion können Sie redaktionelle (!) Fragen zum Online-Auftritt der RNZ stellen.

Wichtiger Hinweis: Für Fragen zum E-Paper oder anderen Online-Abonnements wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Verbraucherstreitbeilegung: Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weder bereit noch verpflichtet. Im Falle von Unstimmigkeiten über den Inhalt und die Auslegung von Verbraucherverträgen streben wir in partnerschaftlichem Zusammenwirken eine einvernehmliche Lösung mit den Verbrauchern an.



Online-Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung bereit.