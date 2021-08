Jesse Marsch (links) und Pellegino Matarazzo treffen als Trainer an der Seitenlinie aufeinander. Foto: Anspach/Weller/dpa

Zwei von ihnen begegnen sich am Freitagabend in der Bundesliga: Jesse Marsch und Pellegrino Matarazzo. Jesse Marsch ist der neue Trainer von RB Leipzig, Pellegrino Matarazzo trainiert den VfB Stuttgart.

Die beiden haben sich schon vor vielen Jahren als Studenten in den USA kennengelernt. Nun stehen sie als Trainer an der Seitenlinie. Jesse Marsch sagte dazu vor dem Spiel: "Es war vor ein paar Jahren noch unvorstellbar, dass zwei US-Trainer in einer großer Liga ein Team haben."