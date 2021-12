Das liegt daran, dass Schwimmbäder in Corona-Zeiten immer wieder schließen mussten. Auch in Schulen fiel der Schwimm-Unterricht oft aus. Im Jahr 2020 konnten nur etwa halb so viele Menschen einen Anfängerkurs belegen wie sonst. Jetzt wo die Bäder geöffnet sind, wollen viele einen Kurs nachholen.

Damit aus den Nichtschwimmern sichere Schwimmer werden, fordern die Fachleute mehr Bäder für den Unterricht. Außerdem wollen sie versuchen, mehr Kurse anzubieten.