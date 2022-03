Auf dem Rangierbahnhof in Magdeburg stehen Waggons, die verteilt werden können.

Die Rangierbahnhöfe sorgen dafür, dass die Waren ans richtige Ziel kommen. Denn dort werden lange Güterzüge aufgeteilt: Die einzelnen Waggons werden auf verschiedene Gleise geschoben oder gefahren. Danach werden sie zu neuen Zügen zusammengesetzt. Die fahren dann in die verschiedensten Richtungen davon.

Rangierbahnhöfe gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland, einer liegt zum Beispiel in Magdeburg im Bundesland Sachsen-Anhalt.