Vor etwas mehr als zwei Wochen gingen die Kinder noch in ihren Heimatstädten im Land Ukraine zur Schule. Doch dann mussten sie vor dem Krieg flüchten. Sie sind unter anderem in Deutschland angekommen. Keiner weiß, wie lang der Krieg noch gehen wird. Aber es ist klar: Die Kinder sollen bald wieder in die Schule gehen. Das ist allerdings eine Herausforderung, denn die Kinder sprechen kein Deutsch.

Politikerinnen und Politiker wollen die Kinder aus der Ukraine schnell integrieren, also mitmachen lassen. Die Ministerin für Bildung sagte: "Wir sind gefordert, den Menschen, die zu uns kommen, schnell Hilfe zu geben." Deswegen bereiten sich in vielen Bundesländern die Menschen auf die neuen Schulkinder vor. In Bayern soll es etwa sogenannte Willkommensklassen oder Willkommensgruppen geben.

In diesen Gruppen sollen die Neuen erstmal in Ruhe ankommen und wieder so etwas wie Normalität empfinden. Das ist wichtig, sagen Fachleute. Denn der Krieg hat die Kinder durcheinander gebracht. Man sagt auch: Sie sind traumatisiert. Sie haben ihr Zuhause verloren und viel Leid gesehen. Sie waren lange unterwegs und machen sich vielleicht auch Sorgen um ihre Verwandten, die noch in der Ukraine geblieben sind. Und was könnte da normaler sein, als jeden Tag in die Schule zu gehen?

In einigen Bundesländern wird auch überlegt, ob ukrainische Lehrkräfte oder Erzieherinnen an den Schulen arbeiten könnten. Sie könnten vor allem aushelfen, solange die Kinder noch kein Deutsch sprechen.

Auch wenn gerade viele Menschen mit anpacken und helfen wollen: Diese Aufgabe wird nicht leicht. Eine Politikerin sagt: "Wir stellen uns darauf ein, dass wir hier eine große Herausforderung zu bewältigen haben." Denn jetzt sind es noch Zehntausende, aber man weiß nicht, wie viele es noch werden könnten, wenn der Krieg weitergeht.