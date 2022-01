Diese Ausflügler haben sich Schneeschuhe unter die Füße geschnallt, um nicht so tief einzusinken. Foto: Tobias Hase/dpa

Einfacher geht es mit Schneeschuhen. Diese länglichen flachen Teile schnallt man sich unter die Schuhe. Damit vergrößern Schnee-Wanderer praktisch die Fläche ihres Fußes. So sinken sie weniger ein.

Schneeschuh-Wandern ist in den vergangenen Jahren ein beliebter Sport geworden, vor allem in den Bergen. Es gibt sogar Wettkämpfe in der Sportart. Dabei rennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann oft sogar richtig!