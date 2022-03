So einfach funktioniert es aber nicht. Deutschland gehört nämlich zur Europäischen Union, einem Bündnis aus 27 Staaten in Europa. In diesem Bündnis gibt es strenge Regeln dafür, wann die Mitgliedsstaaten Unternehmen etwa mit Geld helfen dürfen. So soll verhindert werden, dass zum Beispiel ein EU-Land durch seine Hilfe an ein Unternehmen dafür sorgt, dass ein Konkurrent aus einem anderen Land deswegen schlechter dasteht.

Doch gerade gibt es eine besondere Situation: In dem Land Ukraine herrscht Krieg. Deswegen haben Politiker der Europäischen Union nun beschlossen: Unternehmen, die wegen des Krieges Probleme bekommen, sollen Geld vom Staat erhalten können.