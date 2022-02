Würdest du sagen, dass du dich gut im Internet auskennst? Bestimmt weißt du, wie man im Netz nach etwas sucht oder wo man lustige Videos findet. Aber stell dir mal vor, ein Mitschüler von dir wird in einer Chat-Gruppe von anderen Kindern geärgert: Wie könntest du helfen? Oder weißt du, woran man merkt, ob jemand im Internet die Wahrheit sagt oder Lügen verbreitet?

Solche Fragen sind ganz schön knifflig. Auch manche Erwachsene kennen sich damit oft nicht so gut aus. Fachleute haben zu diesen Themen eine Menge Tipps auf Lager. Um die noch weiter zu verbreiten, findet jedes Jahr ein besonderer Tag statt.

Was ist der Safer Internet Day?

Safer Internet Day (gesprochen: säifer internet däi) ist Englisch und heißt in etwa Tag des sichereren Internets. Er findet dieses Jahr am 8. Februar statt. An diesem Tag sollen Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, wie sie sicher im Internet unterwegs sein können. Dafür gibt es in ganz Deutschland und auch in anderen Ländern viele Angebote.

Worum geht es in den Angeboten?

Die Themen der Angebote sind sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel ein Quiz über soziale Netzwerke und ein Spiel, bei dem man Falsch-Informationen erkennen muss. Außerdem erfährst du, was man gegen Cybermobbing tun kann. Mit dem Wort meint man, dass jemand im Internet schikaniert wird. Es wird auch erklärt, dass man vorsichtig sein muss, wenn man im Internet Informationen über sich veröffentlicht.

Wie kann man mitmachen?

Viele der Angebote finden selbst im Internet statt. Du kannst also von überall aus teilnehmen. Es gibt aber auch Veranstaltungen vor Ort, zum Beispiel an Schulen. Auf der Webseite klicksafe.de findest du eine Liste mit allen Angeboten. Viele richten sich an Kinder und Jugendliche. Es gibt aber auch Angebote für Erwachsene. Denn: Bestimmt hast du schon mal bemerkt, dass du dich in mancher Hinsicht viel besser mit dem Internet auskennst als deine Eltern oder Großeltern. Hier haben also auch Erwachsene manchmal Nachhilfe nötig.