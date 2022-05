Stuttgart (dpa) - Total aus dem Häuschen waren Spieler und Fans auch bei Werder Bremen. Der Club schaffte den Aufstieg aus der zweiten in die erste Liga.

Bei Arminia Bielefeld war es dagegen anders. Die Mannschaft landete am Ende der Saison auf dem vorletzten Platz der ersten Liga und muss in die zweite Liga. Im Stadion feierten aber trotzdem viele Fans ihre Mannschaft. Auch Greuther Fürth steigt ab, aber das war schon vorher klar.

Zittern müssen weiterhin die Spieler und Fans von Hertha BSC. Der Verein aus Berlin landete auf dem drittletzten Platz und muss in die Relegation. Das bedeutet: Der Drittletzte aus der ersten Bundesliga tritt in zwei Spielen gegen den Dritten aus der zweiten Liga an. Dabei geht es darum, wer in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen darf. Gegner aus der zweiten Liga wird für die Hertha der Hamburger SV.

Bundesliga-Tabelle