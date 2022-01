Bei den Grünen gibt es bald eine neue Chefin und einen neuen Chef. Die Mitglieder der Partei wählten sie bei einer Veranstaltung am Wochenende. Ricarda Lang und Omid Nouripour sollen die Führung übernehmen. Es müssen immer zwei sein: eine Frau und ein Mann. So steht es in den Regeln der Partei.