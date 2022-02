Die Olympischen Winterspiele starten am Freitag in Peking, der Hauptstadt des Landes China. Beijing ist die internationale Schreibweise für Peking. Foto: Michael Kappeler/dpa

Klappt alles wie geplant? Darüber reden viele Menschen jetzt kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele am Freitag im Land China. Es gibt nämlich noch einige Unsicherheiten und auch Neuigkeiten. Hier erfährst du mehr.

Dauernd Corona-Tests

Jeden Tag werden die Mitglieder der olympischen Teams auf das Coronavirus getestet. Damit soll verhindert werden, dass sich plötzlich alle gegenseitig anstecken. Im deutschen Team gab es auch schon zwei Fälle. Ein Betreuer wurde deswegen bereits zurück nach Deutschland geschickt. Der andere Angesteckte war der Eiskunstläufer Nolan Seegert. Er ist der erste deutsche Sportler mit Corona. Das wurde am Mittwoch mitgeteilt. Auch mehrere Sportlerinnen und Sportler aus anderen Ländern können wegen Corona nicht mitmachen, obwohl sie hart dafür trainiert hatten.

Wettkämpfe in Eiseskälte

Für Winterspiele braucht man kaltes Wetter. Schließlich finden die Wettbewerbe entweder auf Schnee oder Eis statt. Es kann aber sein, dass es zu kalt wird. Dann wäre Leistungssport für die Athletinnen und Athleten möglicherweise ungesund. Wettkämpfe könnten abgesagt werden, wenn die Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius liegen.

Hoffnung auf Medaillen

Vorher kann man es nie so genau wissen. Dieses Mal sind die Olympischen Winterspiele auch wegen Corona unberechenbar. Trotzdem können die deutschen Sportlerinnen und Sportler auf Medaillen hoffen, auch auf Gold. Das hat eine Firma mitgeteilt, die Vorhersagen für sportliche Ereignisse trifft. Sie errechnet das anhand von früheren Leistungen. In der gesamten Wertung der Olympischen Spiele könnte Deutschland auf Platz zwei kommen. Norwegen soll die meisten Medaillen holen.

Vorwürfe gegen China

In China passieren viele Ungerechtigkeiten, sagen Fachleute. So werden etwa bestimmte Volksgruppen unterdrückt. Deswegen finde eine Menge Menschen, es ist ein Problem, die Spiele ausgerechnet in China zu veranstalten. Schließlich will sich das Land damit gut darstellen. Auch eine Vereinigung von Sportlern findet die Entscheidung für China falsch. Trotzdem meinen sie, dass die Athleten an den Wettkämpfen teilnehmen sollen. Denn sie haben das ja nicht entschieden.