Die Engländer schossen dabei die meisten Tore: 4:0 ging es aus gegen die Ukraine. "Wir hoffen, dass es so weiter geht. Wir wollen nicht nur ins Halbfinale, wir wollen den großen Coup landen", sagte einer der Spieler. Schließlich findet das EM-Finale auf jeden Fall in England statt: im Wembley-Stadion in London.

Doch da wollen auch andere hin. Der italienische Spieler Lorenzo Insigne sagte sogar nach dem Sieg gegen Belgien: "Wir haben noch nichts erreicht, wir müssen noch mehr leisten. Wir können Großartiges erreichen." Seine Mannschaft tritt am Dienstag gegen Spanien an. Am Mittwoch geht es mit England gegen Dänemark weiter.

Übrigens: Die Chancen stehen gut, dass ein Bundesliga-Spieler den EM-Titel gewinnt. Denn zu den letzten Teams gehören sieben Fußballer, die für deutsche Vereine spielen: vier aus Dänemark, zwei aus England, einer aus Spanien. Nur bei den Italienern ist kein Bundesliga-Profi dabei.